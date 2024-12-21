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«Метлой по голове!» — в рижской гимназии агрессивный первоклассник конфликтует с другими детьми

tv3.lv 21 декабря, 2024 10:57

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Ученики первого класса регулярно сообщали родителям об агрессивном однокласснике, который не только физически воздействовал на других детей, но и портил их вещи, сообщает программа "Без табу".

С самого начала учебного года в одном из первых классов Рижской гимназии Северных стран стали возникать конфликтные ситуации. Одним из их участников чаще всего становился один и тот же мальчик. Остальные родители обсуждали эти ситуации в родительском чате, но мама мальчика, как утверждают, не стала вступать в дискуссии и покинула чат.

Одна из мам первоклассников сообщила журналистам "Без табу", что она обеспокоена безопасностью своей дочери в школе. Родителям не дают никакой информации о том, как работают с мальчиком, который мешает учиться остальным, и работают ли вообще.

Вот что рассказала она: "Боюсь, что с моей дочерью может что-то произойти. В октябре, когда дочка пришла из школы и рассказала, что одному мальчику вызвали "скорую", потому что его ударили метлой по голове, я поняла, что дело плохо. Классный руководитель подтвердила слова дочери. У него внезапно начинаются приступы агрессивности. Однажды дети стояли и ждали учительницу, а мальчик подошел к моей дочери и засунул палец в глаз. Другие родители рассказывают, что ребята не могут пойти в туалет, потому что там их бьют".

Редакции "Без табу" удалось дозвониться до мамы первоклассника, но она отказалась публично высказать свое мнение, лишь сообщила, что с мальчиком работают и что в последнее время наблюдаются улучшения.

В школе сказали, что столичный департамент образования на этот учебный год предоставил классу помощника учителя, который следит за ситуацией и на уроках, и на переменах.

Замдиректора гимназии Ольга Шталмане сообщила следующее: "Общение с родителями мальчика поначалу шло непросто. Надо сказать, что на данный момент родители сотрудничают с нами, ребенка водят к специалистам. Мы не можем кому-либо из детей сказать, что ему больше нельзя приходить в школу. Мы должны пытаться решить ситуацию, используя свои ресурсы, что мы и делаем".

Центр защиты детей, с которым также связалась редакция, заявил, что ни школа, ни родители не обращались к ним за помощью и что не нужно стесняться просить совета, если учебное заведение осознает, что оно не справляется с ситуацией.

"Надо понимать индивидуальные особенности этого ребенка, который, возможно, причиняет обиды, понимать главные причины - состояние здоровья, отсутствие опыта сотрудничества. Надо понять причины и помочь ребенку влиться в коллектив", - считает представитель Центра защиты детей Ивита Дамбениеце.

А родители одноклассников должны научить своих детей, как действовать, столкнувшись с любого рода агрессией.

(Иллюстративное фото.)

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