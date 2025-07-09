Гибель двухлетнего ребена под Резекне — до пяти лет за преступную халатность требуют для матери и бабушки

Матери предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, а также в жестоком обращении с ребёнком, вызвавшем страдания. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, либо другое наказание — временное лишение свободы, испытательный срок или принудительные работы. Бабушку подозревают в разглашении данных досудебного расследования.

Как сообщалось ранее, двухлетний Андрей Кузнецов днём 1 февраля незаметно вышел из дома в посёлке Таудеяни Ленджской волости. Он был одет не по погоде и без обуви. Близкие заметили пропажу около 13:30, однако в полицию обратились только к 15:00. К поискам подключились кинолог с собакой, добровольцы и полицейские из разных подразделений, также были задействованы дроны. Ребёнка нашли в десятом часу вечера в километре от дома, без сознания. Спасти его не удалось.

По версии следствия, трагедия стала возможна из-за грубой халатности взрослых, допустивших отсутствие должного надзора за ребёнком.