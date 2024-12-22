Левитс: если Россия победит в Украине, это будет сигнал Китаю о слабости Запада

Характеризуя нынешнее международное положение, Левитс подчеркнул, что в мире усиливается блок четырех авторитарных государств - России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Эти страны, по словам Левитса, "действуют более-менее совместно" с целью преобразовать нынешний миропорядок в свою пользу. "Это диктаторские и авторитарные государства, их амбиции угрожают существованию демократий", - подчеркнул бывший президент.

Он упомянул также экс-президента США Роналда Рейгана, охарактеризовавшего в свое время Россию как "ось зла".

В наше время, на взгляд Левитса, это обозначение следует распространить на весь альянс авторитарных государств, все более агрессивно угрожающий западным демократиям.

Левитс обратил внимание на дискуссии, которые ведутся в западных демократиях на тему, в какой мере необходимо поддерживать Украину и инвестировать в свою оборону: "Часть западного общества по-прежнему живет иллюзиями, будто с Россией и Китаем можно договориться". Такой подход, по мнению Левитса, не только морально неверен, но и стратегически ошибочен, так как ослабляет способность Запада себя защитить.

Левитс подчеркнул, что Запад должен быть готов вкладывать в оборону и проявлять политическую волю в противостоянии агрессорам. "Сюда, конечно, относится и помощь Украине", - добавил он, заявив, что эта помощь на данный момент недостаточна, чтобы Украина могла эффективно отразить российскую агрессию.

Левитс также указал на стратегическое наблюдение Китаем за событиями в Украине: "Если Россия победит в Украине, это будет сигнал Китаю, что Запад слаб и не в состоянии защитить свои интересы". Это, в свою очередь, могло бы "развязать руки" Китаю для начала агрессивных действий в Восточной Азии, что вызывает опасения в таких странах, как Япония и Южная Корея.

Левитс выразил убеждение в том, что западные демократии должны быть едины и готовы защищать свою систему ценностей от вызовов со стороны авторитарных режимов. Он предупредил о нарративах, распространяемых Россией и Китаем с целью ослабить желание западного общества защищать себя и Украину. "Запад должен смотреть на мир реально, а это означает - не только инвестировать в оборону, но и демонстрировать политическую волю", - подытожил он.

Эти размышления подчеркивают, насколько важно сохранять бдительность и решимость, сталкиваясь с вызовами со стороны авторитарных режимов, угрожающих мировой стабильности и будущему демократии.