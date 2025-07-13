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Узулниекс: в этом году пенсии индексируют в полном размере, пенсию по выслуге не отберут ни у кого (3)

© Lsm.lv 13 июля, 2025 08:47

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"В этом году индексация пенсий коснется 98% пенсионеров. С 1 октября мы индексируем пенсии в полном объеме. Если до этого индексировались пенсии на 50% от медианного дохода, то есть 683 евро, то с 1 октября мы будем индексировать пенсии, начиная с 1500 евро", - заявил в интервью программе Латвийского радио Krustpunktā министр благосостояния Рейнис Узулниекс. Кроме этого, министр объяснил принцип введения базовых пенсий и успокоил, что пенсий по выслуге никого не лишат.

Пенсии индексируют в полном объеме

Слушательница написала, что индексация никак не может догнать уходящих на пенсию. Минимальная зарплата увеличилась, но пенсии индексируются на сравнительно малые суммы. "Когда я 10 лет назад выходила на пенсию, 300 евро было - ничего себе, сейчас это вообще ничто, где уж там "жирные годы"..." Есть ли надежда для пенсионеров в условиях жесткой экономии на то, что индексация пенсий будет успевать за реальной дороговизной жизни?

Министр ответил на это, что министерство хорошо поработало, чтобы помочь пожилым людям: с 1 января нынешнего года у нас необлагаемый минимум равен 1000 евро, а работающим пенсионерам 500 евро не облагаются из зарплаты и столько же из пенсии.

"С 1 октября этого года мы будем индексировать пенсии в полном объеме. Если до этого индексировались пенсии на 50% от медианного дохода, что составляет 683 евро, то с 1 октября мы будем индексировать пенсии, начиная с 1500 евро, и 98% пенсионеров получат индексацию", - обещает Узулниекс.

Еще один инструмент помощи от Минблага - это базовая пенсия. Индекс в любом случае, впрочем, зависит от инфляции и роста потребительских цен.

Узулниекс считает, что системно нет необходимости что-либо менять, так как в Латвии пенсионная система хорошо налажена. Если же посмотреть на новые пенсии, то пять лет назад назначенная впервые пенсия составляла 420 евро, а в 2025-м - 602 евро. По его мнению, это означает ощутимое повышение пенсий благодаря тому, что были восстановлены доплаты за трудовой стаж до 1996 года для тех, кто вышел на пенсию после 2011-го, постепенно за три года была введена индексация пенсий и необлагаемый минимум в размере 1000 евро.

В разговорах с организациями пенсионеров о том, что еще можно было бы сделать, прозвучало мнение - ввести базовую пенсию. "В поездках по регионам, в беседах с пожилыми людьми, у меня довольно мало спрашивают о пенсиях, мне задают вопросы о лекарствах", - рассказал Узулниекс.

Он не может согласиться с тем, что рост цен в магазинах велик, но коэффициент индексации пенсий станет известен в августе, и он должен компенсировать инфляцию.

Со временем базовые пенсии будут у всех пенсионеров

Депутаты согласились ввести базовые пенсии, начиная с 85-летнего возраста, потому что для введения с 80 лет не хватает денег. Когда же 80-летние могут рассчитывать на базовую пенсию?

Узулниекс рассказал, что был в комиссии Сейма по социальным и трудовым делам, где представил депутатм эту концепцию, финансирование для этой цели в бюджете не выделено, но депутаты концептуально договорились, что это правильное направление.

По его мнению, несправедливо, что те, кто уже на пенсии, не получают доплат после 1996 года, поэтому министерство год подсчитывало, какой вариант самый лучший и реалистичный, и все организации пенсионеров согласились, что можно было бы начать с 85+, потому что тогда на это потребуется 12,8 миллиона.

Если бы возраст был 80+, было бы 30 миллионов. Так что министерство хочет постепенно внедрять в течение трех лет: сначала получат те, кому 85 и более лет, затем - от 80 и старше, потом - от 75 лет, и так далее, пока дойдет до 65 лет, когда все люди получают доплаты к пенсии как за стаж до 1996 года, так и после.

Если в следующем году удастся ввести базовую пенсию с 85 лет и старше с 2027 года, то 80-летние могут рассчитывать на нее в 2030 году, заявил Узулниекс.

Пенсии по выслуге ни у кого не отнимут

Все министерства сейчас сокращают расходы, в том числе и Минблаг уменьшит расходы на пенсии по выслуге лет и пособия по безработице. Как скоро изменения вступят в силу и каков точный сценарий, по которому эта экономия будет осуществляться?

Узулниекс пояснил, что Госканцелярия подготовила презентацию, в каком направлении идти, что пенсии по выслуге лет считают, исходя из доходов за последние пять лет. Это означает, что выросли доходы в органах внутренних дел и других структурах, а цель состоит в том, чтобы остановить восходящую кривую.

"Если пять лет назад это было 45 миллионов из основного бюджета, то в этом году - 114 миллиона мы тратим на пенсии по выслуге. Если ничего не делать, в 2030 году будет уже 200 миллионов", - поясняет министр.

Он считает, что нужно привести в порядок систему пенсий по выслуге, поскольку она довольно хаотична. В 90-е пенсия и по старости, и по выслуге была с 55 лет. Если теперь возрастной порог для пенсии по старости повысился и пенсия сейчас с 65 лет, то с 1998 года круг получателей пенсии по выслуге только расширялся, потому что "в то время это пролоббировали различные категории", и теперь там имеются категории, которых, по мнению Узулниекса, там быть не должно.

Правительство еще не решило, какими будут конкретные механизмы, но есть несколько вариантов. Один из них - повысить возраст для пенсий по выслуге, другой - сократить круг получателей, возможно постепенное увеличение, а также уменьшение размера пенсии, если человек получает пенсию по выслуге лет и работает. Министр предположил, что решение может быть принято в 2027 году.

Он сказал, что ни у кого ничего не отнимут - это относится и к уже назначенным пенсиям, и к тем, у кого очень маленький стаж работы в этой отрасли. Узулниекс также заявил, что "мы говорили" о том, что начиная со следующего года из расчета пенсии по выслуге может быть изъята позиция доплат, отпускных и выходных пособий.

Генпрокурор Юрис Стуканс сообщил, что при необдуманном внедрении этой реформы свои должности могут покинуть 40% прокуроров и работа будет парализована. На это Узулниекс ответил, что не нужно торопиться и следует тщательно все обдумать, но, по его мнению, то, что трудоспособные люди уходят на пенсию по выслуге в 50 или 55 лет - ненормально.

О пенсиях по выслуге говорят уже годами. Насколько уверен министр, что реформу на сей раз удастся осуществить? Узулниекс согласился, что это всегда был очень щекотливый вопрос в политическом плане, но напомнил, что первым об этом заявил министр финансов и затем Госканцелярии было поручено собрать все предложения и разработать концепцию.

Общество и сами получатели пенсий по выслуге тоже поняли, что это не вполне нормально, так как нам не хватает рабочей силы, а расходы основного бюджета растут. По словам министра, на сей раз восприятие политиков и общественности изменилось, он внутренне убежден, что какие-то изменения будут.

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Комментарии (3) 37 реакций
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