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«Праздник не может быть за счёт страданий»: бывший преподаватель танцев — об изнанке Праздника песни (1)

Редакция PRESS 13 июля, 2025 09:13

Важно 1 комментариев

В соцсетях много откликов на вчерашнее происшествие на стадионе "Даугава", в большинстве случаев это или зрители, или бывшие танцоры, или родители нынешних участников праздника. На сей раз своими мыслями и воспоминаниями поделилась бывший преподаватель народного танца, объяснив, почему она перестала работать с детьми. Предоставляем ей слово.

"Многие осудят, но я все же буду говорить..." - пишет Зелтите.

"Я до сих пор помню картину одного из предыдущих праздников.

Маленький мальчик, дошкольник, совершенно промокший, бежит между интермедиями с мокрой подушкой в руках - с себя ростом. Он спотыкается и падает. Остальные спешат мимо, перепрыгивают.

Он плачет. Никто не останавливается, потому что в микрофоне звучит: "скорее, скорее".

Иностранные гости ужасаются. И я, будучи рядом со своими коллективами, чувствую, что во мне что-то рушится. 

В тот момент я поняла - я больше не могу быть частью этой системы.

Системы, где за блестящими декорациями стоят деньги. Большие деньги. А за ними - безопасность ребенка, уважение, здоровье... приносятся в жертву как фон для "национальной гордости".

Я хотела праздника. Но это был уже не праздник.

10 лет назад я приняла решение прекратить работу с детскими танцевальными коллективами. Не потому, что мне не нравился танец или дети - нет. А потому, что я видела, как их перегружают, гонят репетировать на стадион "Даугава", несмотря на то, что дощатое покрытие скользкое, опасное, они вынуждены выдержать больше, чем в состоянии вынести детский организм и психика.

Я видела, как учителя не спят ночами, как дети плачут от усталости и как все это зовется "праздником".

Сегодня опять в новостях - концерт прекращен, дети получили травмы, потеряли сознание...

И мне больно. Ведь ничто не изменилось.

Где защита прав детей? Где пределы? Кто ответит - и не отговорками, а действием?

Праздник не может быть за счет страданий. Ни для детей, ни для учителей. Мы не можем гордиться традициями, если они перестают защищать человечность.

Настало время перемен. И пора сказать вслух: дети - не украшение нашей национальной витрины гордости. Они - люди".

В комментариях автору поста в основном сочувствуют:

- Согласна. С другой стороны... В жизни многое происходит, и такой опыт тоже закаляет или разрушает человека. Чем больше сталкиваемся с трудностями, тем сильнее становимся. Это просто так... Честно говоря, старшее поколение прошло гораздо более суровые испытания и психологически сильнее. Стабильнее, чем мое поколение. А поколение моих детей намного слабее. Не говорю обо всех. Но тенденция есть...

- И в то же время 80% комментариев - о том, как несправедливо, что прекратили, нужно было предусмотреть план "Б", "В", ... "Я" по продолжению и т.д. И мне это кажется грустным.

- Теперь повсюду коммерция, какой там праздник. Ловкие дельцы гребут бабло за счет чужого энтузиазма, бескорыстия, самопожертвования, а иногда и страданий. И все эти могучие службы по защите детей закрывают на происходящее глаза.

- Думаю, что на время грозы надо было объявить перерыв, даже если ток был. Ничего не случилось бы, если бы концерт продолжился после грозы. Ведь в самом деле нелепость - получить на телефоны предупреждения, что будет опасно, и в это же самое опасное время продолжать концерт.

- Министерству нужно было приобрести длинный шест, чтобы оттолкнуть грозовые облака. Или слушать прогнозы синоптиков.

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Комментарии (1) 74 реакций
Комментарии (1) 74 реакций
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