И снова о торговых центрах: напоминаем об изменениях времени работы в праздники

ТЦ Origo 24 декабря работает с 10:00 до 19:00, 25 и 31 декабря - с 10:00 до 20:00, 26 декабря - с 10:00 до 21:00. 1 января - закрыто.

Супермаркет Rimi Hyper в здании ТЦ Origo 24 декабря будет работать с 7:00 до 20:00, 25 декабря - с 9:00 до 22:00, 26 декабря - с 7:00 до 24:00, 31 декабря - с 7:00 до 22:00, а 1 января - с 11:00 до 22:00.

Магазины и предприятия сферы услуг в ТЦ Akropole Rīga и Akropole Alfa 24 декабря работают с 10:00 до 20:00, 25 декабря - с 12:00 до 21:00, 26 декабря - с 10:00 до 21:00, 31 декабря - с 10:00 до 20:00. 1 января ТЦ Akropole Rīga и Akropole Alfa будут частично закрыты - там будут работать только некоторые магазины и предприятия сферы услуг.

Магазин Rimi в здании ТЦ Akropole Alfa 24 декабря будет работать с 8:00 до 20:00, 25 декабря - с 9:00 до 22:00, 26 декабря - с 8:00 до 23:00, 31 декабря - с 8:00 до 21:00, 1 января - с 11:00 до 21:00.

Магазин Maxima в здании ТЦ Akropole Rīga 24 и 31 декабря работает с 8:00 до 21:00, 25 декабря - с 10:00 до 23:00, 26 декабря - с 8:00 до 23:00, 1 января он будет закрыт.

ТЦ Spice и Spice Home 24 и 31 декабря работают с 10:00 до 18:00, 25 декабря - с 12:00 до 21:00, 26 декабря - с 10:00 до 21:00, 1 января оба торговых центра будут закрыты, кроме супермаркета Rimi в здании ТЦ Spice. Он в праздники работает по следующему графику: 24 декабря - с 8:00 до 20:00, 25 декабря - с 9:00 до 22:00, 26 декабря - с 8:00 до 23:00, 31 декабря - с 9:00 до 21:00, а 1 января - с 11:00 до 21:00.

ТЦ Rīga Plaza 24 декабря будет открыт с 10:00 до 19:00, 25 декабря - с 12:00 до 21:00, 26 декабря - с 10:00 до 21:00, 31 декабря - с 10:00 до 19:00, 1 января он будет закрыт.

Магазин Maxima в ТЦ Rīga Plaza 24 декабря будет работать с 8:00 до 20:00, 25 декабря - с 11:00 до 22:00, 26 декабря - с 8:00 до 22:00, 31 декабря - с 8:00 до 20:00, 1 января он будет закрыт.

ТЦ Olimpia 23 декабря работает с 10:00 до 20:00, 24 и 31 декабря - с 10:00 до 18:00, 25 декабря - с 12:00 до 19:00, 26 декабря - с 10:00 до 19:00, а 1 января он будет закрыт. В этот день в здании ТЦ будет работать только супермаркет Rimi. Его график работы: 23, 25 и 26 декабря - с 9:00 до 22:00, 24 декабря - с 9:00 до 20:00, 1 января - с 11:00 до 21:00.

ТЦ Galleria Riga 24 и 31 декабря будет работать с 10:00 до 17:00, 25 и 26 декабря - с 12:00 до 19:00, 1 января он будет закрыт. Супермаркет Rimi в здании Galleria Riga в праздники работает по следующему графику: 24 декабря - с 8:00 до 20:00, 25 декабря - с 9:00 до 22:00, 26 декабря - с 8:00 до 23:00, 31 декабря - с 8:00 до 21:00, а 1 января - с 11:00 до 21:00.

ТЦ Galerija Centrs 24 и 31 декабря будет открыт с 10:00 до 19:00, 25 и 26 декабря - с 11:00 до 20:00, 1 января он будет закрыт. Магазин Rimi в ТЦ Galerija Centrs 24 декабря будет работать с 8:00 до 20:00, 25 декабря - с 9:00 до 22:00, 26 декабря - с 8:00 до 22:00, 31 декабря - с 8:00 до 21:00, 1 января - с 11:00 до 21:00.

ТЦ Mols 23 декабря будет работать с 10:00 до 20:00, 24, 25, 26 и 31 декабря - с 10:00 до 18:00, 1 января он будет закрыт. Супермаркет Rimi в здании ТЦ Mols 23, 25 и 26 декабря будет открыт с 9:00 до 22:00, 24 декабря - с 9:00 до 20:00, 31 декабря - с 9:00 до 21:00, 1 января - с 11:00 до 21:00.

В большинстве торговых центров в праздники может отличаться время работы некоторых магазинов и предприятий сферы услуг. По какому графику они будут работать, можно узнать на сайтах торговых центров.