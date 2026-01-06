Акт «левого терроризма»: в Берлине 25 000 квартир остаются без света

Причиной масштабного отключения электроэнергии стал поджог на кабельном мосту через канал Тельтов недалеко от теплоэлектроцентрали Лихтерфельде. Ремонтные работы в районах Целендорф, Николасзе и Ванзе продлятся до вечера 8 января, отмечает Stromnetz Berlin. По оценке правящего бургомистра Берлина Кая Вегнера (Kai Wegner), отключения света затронули примерно 100 000 жителей города.

Около 20 школ на юго-западе Берлина все еще остаются закрытыми. По информации Stromnetz Berlin , 72 из 74 домов престарелых в затронутых районах обеспечили электроэнергией к вечеру понедельника.

Ответственность за атаку на критическую инфраструктуру взяли на себя представители леворадикальной экстремистской группы Vulkan. Ее представители заявили, что целью атаки на ТЭЦ была "ископаемая энергетика как таковая".

Организация уже устраивала диверсию в земле Бранденбург в марте 2024 года. Тогда в результате поджога ЛЭП пострадал завод американской компании Tesla. Полиция Берлина считает заявление группы Vulkan достоверным. Расследованием диверсии занимается Генеральная прокуратура города.

Правящий бургомистр Берлина и сенатор города по внутренним делам Ирис Шпрангер (Iris Spranger) назвали поджог на кабельном мосту "терроризмом". Кай Вегнер также признал, что критическая инфраструктура Германии уязвима, и призвал защитить ее от подобных атак в будущем.

C такой оценкой согласен министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt). "По нашим оценкам, речь идет о целенаправленно спланированной атаке", заявил он.