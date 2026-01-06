Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Акт «левого терроризма»: в Берлине 25 000 квартир остаются без света

Редакция PRESS 6 января, 2026 12:34

Около 25 500 домохозяйств и 1200 предприятий на юго-западе Берлина все еще остаются без электричества в результате диверсии левых экстремистов, которая привела к масштабным отключениям света 3 декабря. Об этом во вторник, 6 января, сообщает системный оператор столичной электросети Stromnetz Berlin.

Причиной масштабного отключения электроэнергии стал поджог на кабельном мосту через канал Тельтов недалеко от теплоэлектроцентрали Лихтерфельде. Ремонтные работы в районах Целендорф, Николасзе и Ванзе продлятся до вечера 8 января, отмечает Stromnetz Berlin. По оценке правящего бургомистра Берлина Кая Вегнера (Kai Wegner), отключения света затронули примерно 100 000 жителей города.

Около 20 школ на юго-западе Берлина все еще остаются закрытыми. По информации Stromnetz Berlin , 72 из 74 домов престарелых в затронутых районах обеспечили электроэнергией к вечеру понедельника.

Ответственность за атаку на критическую инфраструктуру взяли на себя представители леворадикальной экстремистской группы Vulkan. Ее представители заявили, что целью атаки на ТЭЦ была "ископаемая энергетика как таковая".

Организация уже устраивала диверсию в земле Бранденбург в марте 2024 года. Тогда в результате поджога ЛЭП пострадал завод американской компании Tesla. Полиция Берлина считает заявление группы Vulkan достоверным. Расследованием диверсии занимается Генеральная прокуратура города.

Правящий бургомистр Берлина и сенатор города по внутренним делам Ирис Шпрангер (Iris Spranger) назвали поджог на кабельном мосту "терроризмом". Кай Вегнер также признал, что критическая инфраструктура Германии уязвима, и призвал защитить ее от подобных атак в будущем.

C такой оценкой согласен министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt). "По нашим оценкам, речь идет о целенаправленно спланированной атаке", заявил он.

Хорошо там, где нас нет: люди делятся причинами навсегда уехать из Латвии

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Загрузка

Сжигать калории без спорта и уколов? Учёные нашли безопасный способ «разогнать» клетки

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Праздники закончились? Рижанам предлагают бесплатно вывезти ёлки

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

Достала из сумки нож и утверждала, что не выдержит: шокирующий случай в рижском автобусе

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

На стройке вокзала Rail Baltica рухнула конструкция: пострадал рабочий

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Рига — пройдённый этап: Стакис метит в премьеры

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Мэр Огре до сих пор не подал запрос на допуск к гостайне: СГБ

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

