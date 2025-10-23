airBaltic полетит в Москву? Как такое возможно

Согласно двухлетнему договору о wet-lease, airBaltic предоставит Air Serbia самолёты вместе с экипажами, техобслуживанием и страховкой. Зимой планируется передать два самолёта, летом — четыре. Это вызвало вопросы в соцсетях, где обсуждают вероятность, что лайнеры airBaltic могут попасть на российские маршруты.

Председатель совета компании Андрей Мартынов заявил, что такой сценарий исключён: «Air Serbia не имеет права использовать наши самолёты для полётов в Москву, Россию, Белоруссию или любые другие третьи страны. Юридически и технически это невозможно».

Министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные») также подчеркнул, что национальный перевозчик не будет летать в Россию. «AirBaltic не выполняет рейсы ни в Москву, ни в Санкт-Петербург — и не будет. Компания работает из Риги и Таллина, сотрудничает с Lufthansa, Swissair, Brussels Airlines и другими европейскими авиакомпаниями», — заявил министр.

Тем не менее, глава совета компании признал, что определённые риски остаются. В пример он напомнил случай октября 2024 года, когда самолёт airBaltic в Бургасе заправлял топливом российский «Лукойл».

«Договор предусматривает соблюдение всех санкций. Если появится хоть малейшая информация, что Сербия использует российское топливо или нарушает санкционные требования, договор будет разорван немедленно», — подчеркнул Мартынов.

Служба государственной безопасности выразила обеспокоенность возможными репутационными рисками для Латвии на фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной.