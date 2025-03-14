airBaltic обвиняют в покупке российского топлива в обход санкций

По данным расследования, airBaltic заключила не менее 13 сделок на поставку топлива, 11 из которых были заключены в 2023 году с российской компанией «Татнефтьавиасервис». Еще две сделки были заключены в феврале и марте 2022 года с «Газпромнефть-Аэро». В общей сложности авиакомпания импортировала 3 100 тонн авиационного топлива на сумму 206,7 миллиона рублей (около 2,1 миллиона евро).

Информация о сделках была найдена в таможенных базах данных ImportGenius и Российского архива внешнеэкономической деятельности. Авиационное топливо использовалось для заправки международных рейсов airBaltic.

ЕС запретил поставки такого топлива из России в июне 2022 года, однако в общей сложности airBaltic пыталась осуществить 28 закупок топлива. 15 из них были отмечены как аннулированные, но эксперты по таможенному контролю считают, что это могла быть попытка скрыть факт поставки товара. Есть также предположение, что топливо было вывезено из России в третью страну, а затем доставлено в Латвию.

Представители airBaltic отвергают обвинения в нарушении санкций ЕС.

Руководитель пресс-службы авиакомпании Август Зилбертс заявил, что «с момента полномасштабного вторжения России в Украину airBaltic не сотрудничает и не поддерживает договорные отношения с российскими поставщиками топлива». Он подчеркнул, что компания закупает топливо только у тех партнеров, которые соблюдают санкционную политику ЕС. Аналогичный ответ был дан и Министерством сообщения Латвии, основным акционером airBaltic.

Однако Зилбертс подтвердил, что airBaltic перечислила деньги «Газпромнефть-Аэро» в марте и апреле 2022 года за услуги, оказанные в марте. Однако он подчеркнул, что на тот момент санкции против импорта авиационного топлива еще не вступили в силу и компания уже прекратила сотрудничество с этим поставщиком.

Андрис Кулбергс в соцсети «X», комментируя эту новость, говорит: «Вот история об обходе санкций в российской авиазаправке. На улице говорят. Здесь нельзя винить airBaltic, потому что они не знали, что существует коррупционная схема, в которой латвийская компания авиационного топлива подкупает таможенников и с поддельными документами польской топливной компании, ввозит топливо на судах, которые также попали под санкции Министерства иностранных дел. В результате было возбуждено уголовное дело, которое затягивается из-за того, что компания принадлежит очень интересным латвийским бизнесменам и гражданину . Проблема заключается в плохом учете топлива в аэропорту Министерством сообщения, и ее необходимо решать».