Зеленский заявил об отправке украинских дронов и экспертов для защиты базы США в Иордании

9 марта, 2026 11:17

Украина направила беспилотники-перехватчики и группу экспертов по беспилотникам для защиты американских военных баз в Иордании, заявил президент Владимир Зеленский в интервью New YorkTimes.
По словам Зеленского, США обратились за помощью в четверг, и украинская группа вылетела на следующий день.

«Мы отреагировали незамедлительно, — сказал украинский президент в пятницу вечером. — Я сказал: да, конечно, мы отправим наших экспертов».

Белый дом не ответил на вопрос издания, обращались ли США за помощью к Украине.

Американо-израильская война с Ираном рискует отвлечь внимание мирового сообщества от войны на Украине, комментирует New YorkTimes. Но в то же время она предоставила Киеву возможность использовать свой приобретенный опыт и передовые технологии на новом фронте.

Украина предложила помощь американским войскам и их ближневосточным союзникам в защите от иранских ударных беспилотников, которые Россия годами использует в Украине.

«Киев надеется заработать очки в переговорах о мире при посредничестве США. Отношения остаются напряженными. В четверг президент Трамп вновь заявил, что считает Зеленского большим препятствием для мирного соглашения, чем президента России Владимира Путина», — комментирует издание.

Американские официальные лица ранее заявляли, что Россия предоставляла Ирану разведывательную информацию во время войны, включая спутниковые снимки, показывающие местоположение американских военных кораблей и военнослужащих. Зеленский заявил, что он также видел разведывательные данные, свидетельствующие о том, что беспилотники, которыми сейчас атакует Иран, имеют российские компоненты. New YorkTimes не смогла подтвердить это утверждение.

Украинский лидер заявил изданию, что хочет помочь странам Ближнего Востока, но также должен сбалансировать эти запросы с потребностями Украины внутри страны.

Война в Иране может перекрыть потоки оборонительного вооружения, в котором Украина остро нуждается. Киев предложил обменять свои беспилотники-перехватчики на более мощные системы, необходимые Украине для противостояния российским баллистическим ракетам.

Зеленский ранее заявлял, что Киев мог быть помочь странам Ближнего Востока в обмен на дипломатическую помощь в подталкивании России к прекращению огня, напоминая, что у некоторых стран Ближнего Востока «очень прочные отношения с Россией».

Страны Ближнего Востока хотят закупить украинские дроны-«антишахеды», но Киев против. Почему?

Страны Ближнего Востока и Персидского залива, а также США, по данным Би-би-си, обратились к украинским властям с просьбой продать перехватчики для защиты от иранских «шахедов». Однако разрешения на это из Киева пока не получено, несмотря на то, что экспорт оружия в Украине разрешен уже почти месяц. Почему возникла такая ситуация?

«Спрос на них сейчас просто безумный. Все хотят их купить. Готовы платить любые деньги», — сказал представитель одного из крупнейших украинских производителей БПЛА-перехватчиков в неофициальной беседе с Украинской службой Би-би-си.

По его словам, делегации из нескольких стран Ближнего Востока и Персидского залива уже направили делегации в Киев для решения этого вопроса с украинскими властями. Они стали проявлять интерес к украинской оборонной промышленности еще до начала войны США и Израиля с Ираном.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

