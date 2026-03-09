Зеленский заявил об отправке украинских дронов и экспертов для защиты базы США в Иордании

«Мы отреагировали незамедлительно, — сказал украинский президент в пятницу вечером. — Я сказал: да, конечно, мы отправим наших экспертов».

Белый дом не ответил на вопрос издания, обращались ли США за помощью к Украине.

Американо-израильская война с Ираном рискует отвлечь внимание мирового сообщества от войны на Украине, комментирует New YorkTimes. Но в то же время она предоставила Киеву возможность использовать свой приобретенный опыт и передовые технологии на новом фронте.

Украина предложила помощь американским войскам и их ближневосточным союзникам в защите от иранских ударных беспилотников, которые Россия годами использует в Украине.

«Киев надеется заработать очки в переговорах о мире при посредничестве США. Отношения остаются напряженными. В четверг президент Трамп вновь заявил, что считает Зеленского большим препятствием для мирного соглашения, чем президента России Владимира Путина», — комментирует издание.

Американские официальные лица ранее заявляли, что Россия предоставляла Ирану разведывательную информацию во время войны, включая спутниковые снимки, показывающие местоположение американских военных кораблей и военнослужащих. Зеленский заявил, что он также видел разведывательные данные, свидетельствующие о том, что беспилотники, которыми сейчас атакует Иран, имеют российские компоненты. New YorkTimes не смогла подтвердить это утверждение.

Украинский лидер заявил изданию, что хочет помочь странам Ближнего Востока, но также должен сбалансировать эти запросы с потребностями Украины внутри страны.

Война в Иране может перекрыть потоки оборонительного вооружения, в котором Украина остро нуждается. Киев предложил обменять свои беспилотники-перехватчики на более мощные системы, необходимые Украине для противостояния российским баллистическим ракетам.

Зеленский ранее заявлял, что Киев мог быть помочь странам Ближнего Востока в обмен на дипломатическую помощь в подталкивании России к прекращению огня, напоминая, что у некоторых стран Ближнего Востока «очень прочные отношения с Россией».

Страны Ближнего Востока хотят закупить украинские дроны-«антишахеды», но Киев против. Почему?

Страны Ближнего Востока и Персидского залива, а также США, по данным Би-би-си, обратились к украинским властям с просьбой продать перехватчики для защиты от иранских «шахедов». Однако разрешения на это из Киева пока не получено, несмотря на то, что экспорт оружия в Украине разрешен уже почти месяц. Почему возникла такая ситуация?

«Спрос на них сейчас просто безумный. Все хотят их купить. Готовы платить любые деньги», — сказал представитель одного из крупнейших украинских производителей БПЛА-перехватчиков в неофициальной беседе с Украинской службой Би-би-си.

По его словам, делегации из нескольких стран Ближнего Востока и Персидского залива уже направили делегации в Киев для решения этого вопроса с украинскими властями. Они стали проявлять интерес к украинской оборонной промышленности еще до начала войны США и Израиля с Ираном.