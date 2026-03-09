Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Во сколько обойдется война в Иране каждой латвийской семье: эксперты

© LETA 9 марта, 2026 11:04

Важно 0 комментариев

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и ограничения на экспорт нефти и газа из этого региона уже начали сказываться на мировой экономике, не обойдя стороной и Латвию. Приведет ли эта глобальная эскалация к кризису в Латвии?

Как заявили "TVNET Bizness" опрошенные эксперты, текущие темпы роста цен на нефть и газ чем-то напоминают ситуацию 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. До войны мы в основном зависели от поставок российского газа, но сейчас наши рынки диверсифицированы.

По словам председателя правления энергетической компании "Enefit" Мартиньша Ванцанса, электроэнергия, производимая с использованием природного газа, по-прежнему играет значительную роль на балтийском рынке. Это означает, что рост цен на газ увеличивает себестоимость производства на этих электростанциях.

"Однако цена электроэнергии на бирже не всегда одинакова. Если спрос можно покрыть более дешевыми ресурсами, такими как возобновляемая энергия, влияние роста цен на газ может быть меньше. В свою очередь, в периоды отсутствия зеленой энергии на рынке приходится эксплуатировать газовые электростанции, и тогда они напрямую определяют общую цену электроэнергии", - говорит Ванцанс.

Важно также отметить, что затраты на эти электростанции состоят не только из природного газа, но и из стоимости квот на выбросы. В настоящее время сложно предсказать точное процентное увеличение цен на электроэнергию.

Многое будет зависеть от того, как часто газовые электростанции будут необходимы на рынке и как долго сохранятся высокие цены на газ. В настоящее время именно рост цен на газ делает европейскую экономику очень уязвимой.

Газовые месторождения Персидского залива обеспечивают около 17% мирового потребления "голубого топлива", и война уже вызвала значительный скачок цен.

Европы коснулись проблемы с поставками газа из Катара, и, несмотря на то, что эта страна не принимает непосредственного участия в конфликте, поставки газа приостановлены из-за обстрелов Ираном газодобывающей инфраструктуры страны, а также из-за невозможности выхода судов-газовозов из Персидского залива.

В пятницу до полудня цена газа на голландской фондовой бирже составляла около 52 евро за мегаватт-час (МВтч), что более чем на 60% выше, чем неделей ранее.

По словам экономиста банка "SEB" Дайниса Гашпуйтиса, рынок выдерживает текущий уровень цен, предполагая, что поставки газа будут прерваны на неделю или две.

"Если добыча в Катаре возобновится относительно быстро, цена, скорее всего, останется в диапазоне 40-50 евро/МВтч. Если перебои продлятся до месяца, с рынка будет изъято около 7 миллионов тонн сжиженного природного газа. В этом случае цена газа может превысить отметку в 60 евро/МВтч".

(Tvnet.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать