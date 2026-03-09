Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Опасная бактерия в кишечнике? Учёные связали рост рака у молодёжи с незаметным токсином

Редакция PRESS 9 марта, 2026 11:23

Наука 0 комментариев

Рак кишечника всё чаще находят у людей моложе 50 лет, и учёные заподозрили неожиданного виновника - токсин в кишечнике под названием колибактин.

Исследователи из Калифорнии считают, что именно он может быть связан с ростом случаев колоректального рака у молодых взрослых. Этот токсин вырабатывают некоторые вредные кишечные бактерии, в том числе отдельные штаммы E. coli. Он способен повреждать клетки толстой кишки.

По данным American Cancer Society, в этом году в США ожидается более 158 тысяч новых случаев колоректального рака и около 55 тысяч смертей.

Учёные подчёркивают: сам по себе колибактин не означает, что человек обязательно заболеет. Но его генетический «след» всё чаще находят у молодых пациентов с таким диагнозом.

Самое интересное - опасность может формироваться очень рано, возможно, ещё в первые годы жизни. Исследователи считают, что на кишечную микрофлору могут влиять способ рождения, грудное вскармливание, антибиотики и питание в детстве, включая ультрапереработанную еду.

Что советуют специалисты? Всё довольно прозаично, но именно это и звучит убедительно.

Для детей важны грудное вскармливание, контакт кожа к коже, осторожное использование антибиотиков и питание, которое помогает формировать здоровую микрофлору. Врачи напоминают: антибиотики нужны только тогда, когда без них действительно нельзя.

Для взрослых рекомендации тоже без сенсаций, но с понятной логикой.

Полезными считаются продукты с пробиотиками - йогурт, квашеная капуста, соленья, хлеб на закваске. Они помогают поддерживать «хорошие» бактерии в кишечнике.

Не меньшее значение имеет клетчатка. Болгарский перец, бананы, овсянка и спаржа работают как пища для полезной микрофлоры. Исследователи отмечают, что клетчатка может снижать активность вредных бактерий, включая E. coli.

Учёные также советуют не забывать о воде и движении. Достаточная гидратация помогает кишечнику работать нормально, а 150 минут умеренной активности в неделю уже дают заметный эффект для микробиома.

Отдельно исследователи обратили внимание на низкоуглеводные диеты. В эксперименте на мышах такая диета истончала защитный слой слизи в кишечнике, и токсину было легче добраться до клеток.

А вот клетчатка, наоборот, снижала уровень E. coli и уменьшала повреждение ДНК.

Иначе говоря, история снова оказалась не про чудо-таблетку, а про скучные, но упрямые вещи: еду, движение, воду и осторожность с антибиотиками.

Иногда именно в этом и скрывается самый неприятный сюрприз.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Главные новости

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 18:31

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать
Загрузка

Выбор редакции 18:26

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Новости Латвии 17:59

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Животные 17:41

Они не ищут «лучший вариант».

Читать