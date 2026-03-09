Опасная бактерия в кишечнике? Учёные связали рост рака у молодёжи с незаметным токсином

Исследователи из Калифорнии считают, что именно он может быть связан с ростом случаев колоректального рака у молодых взрослых. Этот токсин вырабатывают некоторые вредные кишечные бактерии, в том числе отдельные штаммы E. coli. Он способен повреждать клетки толстой кишки.

По данным American Cancer Society, в этом году в США ожидается более 158 тысяч новых случаев колоректального рака и около 55 тысяч смертей.

Учёные подчёркивают: сам по себе колибактин не означает, что человек обязательно заболеет. Но его генетический «след» всё чаще находят у молодых пациентов с таким диагнозом.

Самое интересное - опасность может формироваться очень рано, возможно, ещё в первые годы жизни. Исследователи считают, что на кишечную микрофлору могут влиять способ рождения, грудное вскармливание, антибиотики и питание в детстве, включая ультрапереработанную еду.

Что советуют специалисты? Всё довольно прозаично, но именно это и звучит убедительно.

Для детей важны грудное вскармливание, контакт кожа к коже, осторожное использование антибиотиков и питание, которое помогает формировать здоровую микрофлору. Врачи напоминают: антибиотики нужны только тогда, когда без них действительно нельзя.

Для взрослых рекомендации тоже без сенсаций, но с понятной логикой.

Полезными считаются продукты с пробиотиками - йогурт, квашеная капуста, соленья, хлеб на закваске. Они помогают поддерживать «хорошие» бактерии в кишечнике.

Не меньшее значение имеет клетчатка. Болгарский перец, бананы, овсянка и спаржа работают как пища для полезной микрофлоры. Исследователи отмечают, что клетчатка может снижать активность вредных бактерий, включая E. coli.

Учёные также советуют не забывать о воде и движении. Достаточная гидратация помогает кишечнику работать нормально, а 150 минут умеренной активности в неделю уже дают заметный эффект для микробиома.

Отдельно исследователи обратили внимание на низкоуглеводные диеты. В эксперименте на мышах такая диета истончала защитный слой слизи в кишечнике, и токсину было легче добраться до клеток.

А вот клетчатка, наоборот, снижала уровень E. coli и уменьшала повреждение ДНК.

Иначе говоря, история снова оказалась не про чудо-таблетку, а про скучные, но упрямые вещи: еду, движение, воду и осторожность с антибиотиками.

Иногда именно в этом и скрывается самый неприятный сюрприз.