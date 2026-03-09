Россияне планируют масштабную застройку под Ригой: спецслужбы — о возможных рисках (1)

© LETA 9 марта, 2026 09:38

Важно 1 комментариев

В Берги, муниципалитет Ропажи, планируется масштабный строительный проект, реализацию которого возглавляет латвийская компания «Bergi Rich», реальными бенефициарами которой являются граждане России Дмитрий Коржев и Дмитрий Троицкий, сообщила в воскресенье вечером программа «Де-факто».

Проект предусматривает строительство торгового центра и возведение нескольких жилых домов на земельном участке "Andrēni".

Муниципалитет заявляет, что узнал о проекте из отзывов жителей и в ходе общественных консультаций, однако органы безопасности призывают провести оценку репутационных рисков и рисков для национальной безопасности, принимая во внимание связь с российским капиталом.

Владельцы латвийской компании "Bergi Rich" вышли на аукцион после покупки земли, но с 2021 года компания принадлежит российским предпринимателям, чьи деловые интересы связаны с горнодобывающей и торговой отраслью за рубежом, как выяснило издание "De facto".

Коржев и Троицкий уже много лет входят в список самых богатых бизнесменов России. Эти два однокурсника привлекли капитал в 1990-х годах, основав компанию по производству соков Multon, которую они продали Coca-Cola за полмиллиарда долларов. Полученные средства они инвестировали в российскую сеть супермаркетов O'Key, банковский сектор и автомобильную промышленность.

С 2012 года их компания «Rich Metals Group» занимается добычей золота и меди в Грузии, общий оборот которой в 2023 году составил 260 миллионов евро. Следы их деятельности также ведут к месторождениям драгоценных металлов в Армении. Их действия вызвали скандал в Грузии. Как указывается в программе, для расширения золотодобычи был взорван уникальный археологический памятник — пятитысячелетний рудник Сакдриси.

В 2022 году Украина ввела санкции против обеих компаний, рассматривая их бизнес как инструмент российского влияния в Грузии.

Издание "De facto" сообщает, что Служба государственной безопасности не видит прямых угроз для системы национальной обороны и ее инфраструктуры в связи с собственностью компании "Andrēni". Однако служба подчеркнула, что "решения муниципалитета Ропажи относительно намерений инвестиционной компании "Bergi Rich" должны оцениваться с точки зрения репутационных рисков, в том числе на национальном уровне".

Сообщается также, что Служба государственной безопасности обратила внимание на этот конкретный случай и призывает муниципалитеты критически оценить сотрудничество с предприятиями, которые могут представлять угрозу интересам национальной безопасности.
 

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

