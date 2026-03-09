Проект предусматривает строительство торгового центра и возведение нескольких жилых домов на земельном участке "Andrēni".

Муниципалитет заявляет, что узнал о проекте из отзывов жителей и в ходе общественных консультаций, однако органы безопасности призывают провести оценку репутационных рисков и рисков для национальной безопасности, принимая во внимание связь с российским капиталом.

Владельцы латвийской компании "Bergi Rich" вышли на аукцион после покупки земли, но с 2021 года компания принадлежит российским предпринимателям, чьи деловые интересы связаны с горнодобывающей и торговой отраслью за рубежом, как выяснило издание "De facto".

Коржев и Троицкий уже много лет входят в список самых богатых бизнесменов России. Эти два однокурсника привлекли капитал в 1990-х годах, основав компанию по производству соков Multon, которую они продали Coca-Cola за полмиллиарда долларов. Полученные средства они инвестировали в российскую сеть супермаркетов O'Key, банковский сектор и автомобильную промышленность.

С 2012 года их компания «Rich Metals Group» занимается добычей золота и меди в Грузии, общий оборот которой в 2023 году составил 260 миллионов евро. Следы их деятельности также ведут к месторождениям драгоценных металлов в Армении. Их действия вызвали скандал в Грузии. Как указывается в программе, для расширения золотодобычи был взорван уникальный археологический памятник — пятитысячелетний рудник Сакдриси.

В 2022 году Украина ввела санкции против обеих компаний, рассматривая их бизнес как инструмент российского влияния в Грузии.

Издание "De facto" сообщает, что Служба государственной безопасности не видит прямых угроз для системы национальной обороны и ее инфраструктуры в связи с собственностью компании "Andrēni". Однако служба подчеркнула, что "решения муниципалитета Ропажи относительно намерений инвестиционной компании "Bergi Rich" должны оцениваться с точки зрения репутационных рисков, в том числе на национальном уровне".

Сообщается также, что Служба государственной безопасности обратила внимание на этот конкретный случай и призывает муниципалитеты критически оценить сотрудничество с предприятиями, которые могут представлять угрозу интересам национальной безопасности.

