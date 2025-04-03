airBaltic этим летом на восьми маршрутах из Риги увеличат количество рейсов

Авиакомпания сообщает, что в этом летнем сезоне предлагаются прямые рейсы из Риги в более чем 60 пунктов назначения в Европе и за ее пределами.

Самыми популярными направлениями в этом летнем сезоне являются Аликанте, Амстердам, Копенгаген, Лондон и Париж.

В то же время этим летом "airBaltic" предложит прямые рейсы из Риги в Дубай, Мюнхен, Прагу, Стокгольм, Вену и другие города.

Этим летом авиакомпания отмечает значительный интерес к отдыху в солнечных странах и городах, а также к деловым поездкам в Ригу и из Риги, сообщает "airBaltic".