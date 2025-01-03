Агата Муцениеце на пороге новых отношений: соцсети обсуждают её партнера

Одной из таких пар стали Агата Муцениеце и Петр Дранга — незадолго до Нового года влюбленные вышли вместе в свет, заставив говорить о себе. Отношения звезды старались не комментировать, но публикации в социальных сетях говорят сами за себя.

35-летняя Агата поделилась на личной странице трогательным снимком: актриса стоит в черном пуховике и белой шапке, а ее избранник с небольшой бородой на лице нежно целует звезду «Закрытой школы». В руках у Дранги рассыпается тысячами искр бенгальский огонь.

О тесной связи говорят не только трогательные фотографии, полные нежности, но и совместные выходы на торжественные мероприятия — недавно 40-летний аккордеонист-виртуоз пригласил артистку на свадьбу сестры. Это заставило поклонников говорить о том, что влюбленные не прочь вступить в серьезные отношения.

К тому же, свадьба родственницы Дранги завершилась для Агаты весьма позитивно — она поймала букет невесты. Фанаты надеются, что личная жизнь их любимой актрисы наконец-то наладится.

О Петре Дранге поклонники Муцениеце отзываются очень положительно. «Самого красивого мужчину урвала! Это ж мой кумир юности!»; «Петр — красавец! Пашка ему в подметки не годится»; «Какой яркий. Прилучный какой-то потертый, злой, вечно скулы жмет от недовольства», — пишут они, сравнивая нового мужчину Агаты с бывшим мужем.

Напомним, Агата Муцениеце была замужем за Павлом Прилучным: звезды познакомились на съемках «Закрытой школы» и вскоре поженились. Актриса родила ему сына Тимофея в 2013 году и дочь Мию в 2016-м. Однако брак все же распался, а бывшие супруги не могут урегулировать конфликты и постоянно судятся.

Звезды отечественного кино активно сражаются не только из-за размера алиментов, но и делят сына Тимофея. Согласно последнему постановлению суда, мальчик должен жить с мамой. Однако Прилучный и его супруга не торопятся отправлять ребенка домой.

Тимофей находится в доме папы и весело проводит с ними время, не торопясь возвращаться под мамино крыло. Агата не настаивает на силовом решении вопроса. Ранее она признавалась, что боится навредить психике ребенка, подключив к процессу полицию. «Сын сам просит оставить его в покое, — делилась Агата. — Я, конечно, не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живет в такой позиции, но время все покажет!»