Цена на природный газ выросла на 35%: конфликт на Ближнем Востоке

На голландской бирже "Title Transfer Facility" (TTF) цена на природный газ в ходе утренних торгов в четверг выросла до 74 евро за мегаватт-час.

Катарская энергетическая компания QatarEnergy сообщила в четверг, что иранские удары в среду вечером нанесли значительный ущерб крупнейшему в мире центру газовой промышленности в Катаре.

Ранее Иран пообещал атаковать энергетическую инфраструктуру в странах Персидского залива после того, как Израиль в среду нанес удары по объектам иранской газовой промышленности в Персидском заливе.

Компания QatarEnergy сообщила, что для локализации пожаров в газопромышленном центре Рас-Лафан на северном побережье Катара, вспыхнувших после ракетных обстрелов, были направлены аварийные бригады.