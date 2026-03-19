Укол от лишнего веса оказался с неожиданным эффектом: что обнаружили учёные?

Новое крупное исследование показало — у людей, принимающих препараты с действующим веществом семаглутид, реже ухудшаются симптомы тревоги и депрессии.

Учёные проанализировали данные более чем 95 тысяч пациентов в Швеции за период с 2009 по 2022 год. Среди них — более 22 тысяч человек, принимавших препараты группы GLP-1.

Результаты оказались заметными.

Семаглутид был связан со снижением риска ухудшения депрессии на 44% и тревожности — на 38%. Кроме того, у пациентов реже фиксировали проблемы с зависимостями.

Похожие, но более слабые эффекты наблюдались и у другого препарата — лираглутида.

Исследователи отмечают, что точный механизм пока не ясен. Но возможных объяснений несколько.

Среди них — снижение веса, улучшение самочувствия, контроль сахара в крови, а также возможное влияние на систему вознаграждения в мозге.

При этом параллельное исследование добавило менее очевидную деталь.

У женщин, которые случайно принимали такие препараты на ранних сроках беременности при диабете, чаще фиксировались преждевременные роды. Однако при использовании препаратов для похудения такой связи не обнаружили.

Учёные предполагают — дело может быть не в самих лекарствах, а в состоянии здоровья, из-за которого они назначаются.

Исследования продолжаются, а список эффектов популярных «уколов стройности», похоже, только расширяется.





