Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Укол от лишнего веса оказался с неожиданным эффектом: что обнаружили учёные?

Редакция PRESS 19 марта, 2026 09:34

Азбука здоровья 0 комментариев

Популярные уколы для похудения, такие как Ozempic и Wegovy, неожиданно оказались связаны не только с потерей веса.

Новое крупное исследование показало — у людей, принимающих препараты с действующим веществом семаглутид, реже ухудшаются симптомы тревоги и депрессии.

Учёные проанализировали данные более чем 95 тысяч пациентов в Швеции за период с 2009 по 2022 год. Среди них — более 22 тысяч человек, принимавших препараты группы GLP-1.

Результаты оказались заметными.

Семаглутид был связан со снижением риска ухудшения депрессии на 44% и тревожности — на 38%. Кроме того, у пациентов реже фиксировали проблемы с зависимостями.

Похожие, но более слабые эффекты наблюдались и у другого препарата — лираглутида.

Исследователи отмечают, что точный механизм пока не ясен. Но возможных объяснений несколько.

Среди них — снижение веса, улучшение самочувствия, контроль сахара в крови, а также возможное влияние на систему вознаграждения в мозге.

При этом параллельное исследование добавило менее очевидную деталь.

У женщин, которые случайно принимали такие препараты на ранних сроках беременности при диабете, чаще фиксировались преждевременные роды. Однако при использовании препаратов для похудения такой связи не обнаружили.

Учёные предполагают — дело может быть не в самих лекарствах, а в состоянии здоровья, из-за которого они назначаются.

Исследования продолжаются, а список эффектов популярных «уколов стройности», похоже, только расширяется.
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

Главные новости

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать
Загрузка

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать