Афганские власти обвиняют Пакистан в гибели 400 человек в результате удара по больнице

В своем посте в сети X заместитель пресс-секретаря правительства Афганистана Хамдулла Фитрат сообщил, что авиаудар был нанесен по больнице в Кабуле около 21:00 по местному времени, в результате чего значительная часть здания на 2000 коек была разрушена. По его словам, число погибших "на данный момент" достигло 400 человек, еще около 250 получили ранения.

До того как число погибших перевалило за сотню, официальный представитель афганского правительства Забихулла Муджахид заявил, что убитые и раненые были пациентами больницы.

Пакистан отверг эти обвинения, заявив, что удары, нанесенные его военными на востоке Афганистана, не были направлены на гражданские объекты.













Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар написал в сети X рано утром во вторник, что пакистанские военные "нанесли высокоточные авиаудары" по военным объектам в Кабуле и восточной провинции Нангархар. По его словам, были уничтожены "инфраструктура технической поддержки и склады боеприпасов" на двух объектах в Кабуле.

Инцидент произошел после того, как афганские власти заявили, что обе стороны обменялись огнем вдоль границы, в результате чего в Афганистане погибли четыре человека.

Инцидент также произошел через несколько часов после того, как Совет Безопасности ООН призвал талибов Афганистана активизировать усилия по борьбе с терроризмом. Исламабад обвиняет Кабул в укрывательстве групп боевиков, в частности пакистанских талибов, которые, по его мнению, совершают нападения на территории Пакистана.

Последние события знаменуют собой эскалацию конфликта, возникшего между двумя странами в конце прошлого месяца и сопровождавшегося серией трансграничных столкновений, а также авиаударами внутри Афганистана. Боевые действия начались после того, как Афганистан начал трансграничные атаки в ответ на авиаудары Пакистана внутри страны, в результате которых, по утверждению Кабула, погибли мирные жители.

Эскалация конфликта нарушила режим прекращения огня, который был заключен при посредничестве Катара в октябре, после того как в результате столкновений погибли десятки солдат, мирных жителей и предполагаемых боевиков.

