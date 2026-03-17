Афганские власти обвиняют Пакистан в гибели 400 человек в результате удара по больнице

Редакция PRESS 17 марта, 2026 10:06

Мир

Правительство Афганистана заявило, что в понедельник поздно вечером Пакистан нанес авиаудар по больнице для реабилитации наркозависимых в столице страны Кабуле, в результате чего погибли по меньшей мере 400 человек.

В своем посте в сети X заместитель пресс-секретаря правительства Афганистана Хамдулла Фитрат сообщил, что авиаудар был нанесен по больнице в Кабуле около 21:00 по местному времени, в результате чего значительная часть здания на 2000 коек была разрушена. По его словам, число погибших "на данный момент" достигло 400 человек, еще около 250 получили ранения.

До того как число погибших перевалило за сотню, официальный представитель афганского правительства Забихулла Муджахид заявил, что убитые и раненые были пациентами больницы.

Пакистан отверг эти обвинения, заявив, что удары, нанесенные его военными на востоке Афганистана, не были направлены на гражданские объекты.

 
 
 
 
 
 
Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар написал в сети X рано утром во вторник, что пакистанские военные "нанесли высокоточные авиаудары" по военным объектам в Кабуле и восточной провинции Нангархар. По его словам, были уничтожены "инфраструктура технической поддержки и склады боеприпасов" на двух объектах в Кабуле.

Инцидент произошел после того, как афганские власти заявили, что обе стороны обменялись огнем вдоль границы, в результате чего в Афганистане погибли четыре человека.

Инцидент также произошел через несколько часов после того, как Совет Безопасности ООН призвал талибов Афганистана активизировать усилия по борьбе с терроризмом. Исламабад обвиняет Кабул в укрывательстве групп боевиков, в частности пакистанских талибов, которые, по его мнению, совершают нападения на территории Пакистана.

Последние события знаменуют собой эскалацию конфликта, возникшего между двумя странами в конце прошлого месяца и сопровождавшегося серией трансграничных столкновений, а также авиаударами внутри Афганистана. Боевые действия начались после того, как Афганистан начал трансграничные атаки в ответ на авиаудары Пакистана внутри страны, в результате которых, по утверждению Кабула, погибли мирные жители.

Эскалация конфликта нарушила режим прекращения огня, который был заключен при посредничестве Катара в октябре, после того как в результате столкновений погибли десятки солдат, мирных жителей и предполагаемых боевиков.
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

