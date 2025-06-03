Абу Мери предлагает провести реконструкцию Латвийского онкологического центра частями

Министр сообщил, что на переговорах с правлением больницы достигнута договоренность о поэтапной реализации проекта реконструкции ЛОЦ и возможном привлечении дополнительного банковского финансирования.

Он добавил, что онкология является его приоритетом и в этой сфере нужна поддержка для обеспечения медикаментов и инфраструктуры.

На вопрос руководителя онкохирургической клиники РВКУБ Армандса Сивиньша о том, какова ответственность совета в этом вопросе, Абу Мери ответил, что совет следит за работой правления.

Сивиньш выразил недоумение в связи с назначением на посты отдельных членов совета, связав это с политическими интересами, на что министр ответил, что этот вопрос "не надо политизировать". По его мнению, в нынешней ситуации увольнение всего совета не является лучшим решением.

Говоря о распределении обязанностей в правлении, член правления больницы Харалдс Плаудис пояснил, что этот вопрос строго регулируется законом и все три члена правления "несут одинаковую ответственность".

"Мы продолжаем работать, для нас проекты РВКУБ важны, и общий курс больницы не меняется", - сказал Плаудис.

Член совета Эдгар Лабсвирс подчеркнул, что за дальнейший ход реконструкции ЛОЦ будет отвечать весь совет.

Комментируя перераспределение финансирования между проектами Клинической университетской больницы им. Страдиньша и РВКУБ, министр отметил, что это не бюджетные средства, а европейские деньги, и срок их использования продлить нельзя, поэтому их нужно перераспределить на другие проекты, чтобы не потерять совсем.

Абу Мери отметил, что задержка с освоением финансирования по стратегическим проектам больниц связана со сроками застройщиков и удорожанием затрат.

Общее выделенное ЕС финансирование относится к трем проектам, стоимость которых в результате закупок стала выше: это ЛОЦ, корпус инфекционных болезней и здоровья легких и корпус A2 больницы Страдиньша.

Абу Мери подтвердил, что в течение этого лета будет запланировано финансирование на реконструкцию операционного блока ЛОЦ, а затем затребовано из оборонного бюджета на следующий год, так как ЛОЦ является стратегическим объектом, и безопасность тесно связана с здравоохранением.

Комментируя уход прежнего председателя правления Нормунда Станевича, Абу Мери сказал, что в течение полугода у РВКУБ и Министерства здравоохранения были "проблемы с коммуникацией" и сам Станевич уже долгое время не хотел продолжать работу в качестве председателя правления.