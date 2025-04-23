В целом министр здоровья Латвии Х.Абу Мери в прошлом году заработал 141 732,79 евро, обязанности министра совмещая еще с пятью должностями, а также декларируя долговые обязательства 205 492,94 евро, свидетельствует публикуемая декларация должностного лица за 2024 год. Накоплений наличных и безналичных денег, превышающих 20 установленных Кабинетом Министров минимальных месячных зарплат, Х.Абу Мери не декларировал.

Также в этом году опубликованная декларация Х.Абу Мери как и в прошлом году порождает ряд вопросов о диспропорциональных доходах по многим категориям. На должности министра в прошлом году он заработал 110 894,34 евро, но, работая как врач в Елгавской клинике, еще 25 246,18 евро и в принадлежащем себе SIA AMH – 555 евро.

В свою очередь от хозяйственной деятельности за сдачу принадлежащего себе недвижимого имущества министр сумел заработать еще 3915,71 евро и 1220,00 евро. В течение года долговые обязательства Х.Абу Мери уменьшились на 14 660 евро.

Параллельно работе в должности министра здоровья и практике врача Х.Абу Мери выполнял также обязанности члена правления латвийско-ливанского культурного общества, Арабского культурного центра, является председателем думы партии «Единство» и выполняет также обязанности почетного консула Ливана в Латвии.

За прошлый год проведенных сделок министр не декларировал. Х.Абу Мери декларировал десять единиц недвижимого имущества — министру принадлежат квартира и еще некая собственность в Риге, земля и постройка в совместной собственности в Риге, земля в Ропажской волости и еще какое-то имущество в Гаркалне. Также министр декларировал три имущества в Ливане — квартиры в Бейруте, а также постройку и землю в совместной собственности в Катермае.

Вложения в финансовые инструменты, частные пенсионные фонды и страхование жизни с накоплением средств не декларированы. Во владении министр декларировал легковую пассажирскую автомашину Ford Mustang – 2017 года выпуска.

Самым выгодным источником доходов в прошлом году для министра, вероятно, была работа в Елгавской клинике. На ее домашней странице указано, что министр в ней работал только один день в месяц в субботу с 8 до 15 часов.

Соответственно за семичасовой труд Х.Абу Мери как эндоскопист в месяц зарабатывал 2103 евро или 300 евро в час. В свою очередь в своей врачебной практике SIA AMH за год Х.Абу Мери заработал 555 евро.

Интересная картина открывается также в декларациях должностного лица за 2023 и 2022 годы, сравнивая указанные зарплаты за врачебную работу в разных учреждениях — например, в Елгавской клинике уже годами декларируются более чем 20-тысячная зарплата в год, в свою очередь в другом лечебном учреждении — VeselIbas centrs 4 – за работу врача получены только несколько сот евро в год».