«Абсурд и признак краха системы!» — депутат Сейма о последствиях роста цен на тепло в Риге

Кулбергс подчёркивает: Рига, обладая производством электроэнергии, где тепло — побочный продукт (когенерационные теплоэлектростанции - прим. Press.lv), должна иметь самые выгодные цены на теплоснабжение в Балтии. «Ни Вильнюс, ни Таллин не располагают такой моделью. Тепло в Риге должно быть на 30% дешевле, а не дороже», — заявил он.

«Раньше мы были самыми дешёвыми, теперь становимся самыми дорогими. На каком основании? Это уже не просто ошибка — это системная проблема, где никто не берёт на себя ответственность», — отметил депутат, сравнив происходящее с «футболом, в котором все только указывают друг на друга пальцем».

По его расчётам, рост расходов на отопление не остановится на нынешних 90 евро. В результате, по мнению Кулбергса, многие рижане и предприниматели всерьёз задумаются об автономном отоплении, даже если логика диктует обратное. Ведь централизованная система в теории должна быть самой дешёвой.

«Если людям становится выгоднее греться сами, чем подключаться к централизованной сети, — это уже не тарифный спор, это провал управления», — подчеркнул он.

Как ранее сообщило АО Rīgas siltums, с осени тариф на тепло в столице вырастет примерно на 22%.