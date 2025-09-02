Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А зажигалки — только по паспорту: запреты, которые изменят жизнь россиян с 1 сентября

© BBC 2 сентября, 2025 10:30

Мир 0 комментариев

Первого сентября 2025 года в России начали действовать сразу несколько новых запретов, ограничений, правил и требований, которые могут заметно повлиять на жизнь рядовых граждан. Среди них — наказание за намеренный поиск в интернете «экстремистских материалов» и передачу SIM-карты чужому человеку, обязательство предустанавливать на новые телефоны «национальный мессенджер» Max, требование к мигрантам установить на телефон отслеживающее перемещения приложение и запрет на образовательную деятельность для «иноагентов».

С нацмессенджером и без экстремизма

Самые серьезные запреты и нововведения коснутся интернета. Гражданам теперь грозят штрафы за «умышленный поиск экстремистских материалов» в интернете. Предполагается, что наказывать будут за поиск всего, что перечислено в списке экстремистских материалов Минюста и упомянуто в том пункте федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», где описывается само понятие «экстремистские материалы».

Список состоит из нескольких сотен страниц. В нем есть как названия признанных экстремистскими и запрещенных организаций (например, «Фонд борьбы с коррупцией») и материалов (книг, текстов, изображений, песен и т.п.), так и трудно интерпретируемые записи типа «файл devushka.doc».

Понять, что попадает под запрет как упомянутое в профильном законе, сложнее. Приведенное там описание понятия «экстремистские материалы» включает как определенные документы и изображения (в первую очередь связанные с деятельностью НСДАП и т.п.), так и довольно общие формулировки, например, «публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство».

Наличие умысла в поиске экстремистских материалов должен будет установить суд. Следователям нужно будет доказать не только наличие на устройстве подозреваемого запрещенных данных, но и то, что он искал их в сети, и установить дату поиска. Это не так просто сделать, отмечает правозащитный проект «Сетевые свободы»: из-за этого, как предполагают сотрудники проекта, новую статью станут применять редко. За «умышленный поиск экстремистских материалов» гражданам грозит штраф: от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Еще одно изменение, касающееся пользователей интернета: с 1 сентября на все гаджеты, которые продаются в России, будут в обязательном порядке предустанавливать «национальный мессенджер» Max и российский магазин приложений RuStore.

В Max должны перейти госорганы, банки, школы и т.п. Однако правозащитники опасаются, что приложение будет использоваться для контроля властей за обществом и следить за пользователями, что может, в частности, упростить силовикам сбор материалов для возбуждения дел о поиске «экстремистских материалов», «дискредитации армии» и т.д.

Усиливается и контроль за мигрантами. В рамках эксперимента в течение ближайших четырех лет мигранты, приехавшие в Москву и Подмосковье, должны будут устанавливать на свои телефоны приложение «Амина». Оно станет следить за их перемещениями.

Новые запреты касаются не только пользователей интернета, но и телефонной связи. Теперь можно получить штраф за передачу SIM-карты или телефона другому человеку: штраф для граждан за это может достигать 50 тысяч рублей, для юрлиц — на 200 тысяч. Нарушением будет считаться передача карты в пользование надолго или навсегда, дать знакомому позвонить все еще не наказуемо.

Также с этой осени запрещено пропагандировать наркотики в интернете, книгах, кино и СМИ. Исключения составят произведения, где «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Запрет не распространяется на произведения, опубликованные до 1 августа 1990 года. За нарушения предусмотрены штрафы: для граждан — до четырех тысяч рублей, для юрлиц — до 600 тысяч рублей. Если нарушить закон еще раз в течение года, то наступит уголовная ответственность с максимальным наказанием до двух лет лишения свободы.

Еще до вступления запрета в силу отдельные артисты стали править свои произведения. Например, в треке группы «АК-47» «Але, это Пакистан?» «килограмм движухи» стал «килограммом шавухи», а упоминание гашиша в виде «кусочка черного квадратного или овального» превратилась в «рецепт пирога квадратного или овального».

Без рекламы в инстаграме

С 1 сентября вступают в силу поправки в закон «О рекламе», которые запрещают размещать рекламу на ресурсах объявленных экстремистскими организаций. Для многих россиян этот запрет прежде всего будет означать конец рекламе в инстаграме, который принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta. Многие российские предприниматели уже много лет используют ее как витрину и онлайн-магазины. Теперь нарушителям грозит штраф до двух с половиной тысяч рублей, а компаниям — до 500 тысяч.

Под запретом теперь и реклама VPN — технологии, которая позволяет обходить национальные запреты и ограничения и противостоять интернет-цензуре. Рекламировать такие сервисы больше нельзя (но использовать — можно). Штраф — до 80 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч для юрлиц. Кроме того, использование VPN станет отягчающим обстоятельством при совершении преступления.

«Иноагентам» запретили учить и просвещать

Еще относительно недавно, в 2021 году, российский президент Владимир Путин говорил, что законодательство об «иностранных агентах» не должно нарушать права граждан. С 1 сентября 2025 года россиянам, которых российский Минюст объявил «иноагентами», запретили организовывать и проводить любые просветительские и образовательные мероприятия. Раньше запрет распространялся только на мероприятия для детей.

Это уже вынудило книжные магазины распродавать книги авторов, объявленных «иноагентами», закрылся исторический журнал «Горби», а российская платформа для сбора пожертвований Boosty запретила «инагентам» создавать новые публикации.

... а ученым — сотрудничать с иностранными коллегами без разрешения ФСБ

Несколько осенних нововведений касаются представителей отдельных профессиональных групп, например, ученых и медиков.

Научные учреждения, которые собирались сотрудничать с иностранными коллегами, должны теперь ждать, разрешит ли им это ФСБ. Это изменение вступило в силу на фоне роста внимания силовиков к ученым. С начала войны с Украиной число уголовных дел против ученых растет, подсчитало весной 2025 года издание T-invariant (в реестре «иноагентов» в России). С 2022 года по конец марта 2025-го к следователям попало 89 человек: 64 ученых, 18 студентов и аспирантов, семь преподавателей. Против 41 из них возбудили уголовные дела, на 29 составили административные протоколы, 19 уволили.

Другое законодательное новшество затронуло медиков. Медработники среднего звена смогут теперь вместо врачей оказывать первичную и скорую медпомощи. Например, собирать анамнез, осматривать пациента, сделать электрокардиограмму, провести экспресс-анализ крови и другие простые исследования. Если фельдшер заподозрит серьезную болезнь, он должен будет отправить пациента к врачу.

Эти изменения, возможно, обусловлены дефицитом медперсонала в России: о нехватке порядка 23,3 тысяч врачей и 63,6 тысяч среднего медперсонала, говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко в феврале 2025 года.

«Разговоры» для малышей, а зажигалки — для взрослых

Часть новых законов касается детей. Так, с 1 сентября «Разговоры о важном» начнут проводить не только в школах, как прежде, но и в детсадах, это произойдет в 20 из 89 регионов страны, включая Москву. Со школьниками такие «разговоры» проводят с 2022 года раз в неделю перед первым уроком. Как следует из методических документов, детям на них надо рассказывать «о любви к родине», а с пятого класса — про «специальную военную операцию» (так российские власти называют войну с Украиной). Проводить «Разговоры о важном» в детских садах в 2024 году предложил Владимир Путин, заявив, что «в самом раннем возрасте определенные базовые вещи ребенку должны закладывать», но оговорился, что все «должно быть в рамках разумного».

Для борьбы с сокращением численности населения в России власти пытаются не только стимулировать рождаемость, но и ограничивать возможности граждан не заводить детей. С 1 сентября начинает действовать определение того, что государство будет считать пропагандой отказа от деторождения, разработанное в Роскомнадзоре. Оно включает, в частности, «убеждение адресата в необходимости отказа от деторождения», «формирование… искаженного представления о социальной равноценности рождения детей и отказа от деторождения… отрицательного образа беременности, материнства, отцовства… положительного отношения к бездетности, способной сформировать желание отказаться от деторождения».

Бороться за повышение рождаемости российские власти собираются также с помощью запрета выдавать прокатные удостоверения фильмам, которые пропагандируют отказ от рождения детей.

Ну а уже появившихся на свет детей хотят оградить от опасных развлечений: зажигалки, аэрозоли и газовые баллончики теперь будут продавать только по паспорту. Продавцов-нарушителей станут штрафовать.

На фоне многих запретов и ограничений обращают на себя внимание два довольно неожиданных послабления в законодательстве.

Во-первых, Роскомнадзор и МВД перестали включать в единый реестр запрещенных сайтов сведения о том, как разработать, изготовить и использовать «новые потенциально опасные психоактивные вещества».

Во-вторых, жителям частных домов снова разрешили сжигать мусор, траву и листву, что было запрещено с 2021 года правилами противопожарного режима. Теперь траву и листву жечь снова можно, но только в специально отведенных и оборудованных для этого местах.

 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

