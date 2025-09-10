Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А за овощами пожалуйте в Рыбный: что случилось с Овощным павильоном на центральном рынке? (1)

tv3.lv 10 сентября, 2025 13:11

Новости Латвии 1 комментариев

Рижский Центральный рынок открыл двери обновлённого Овощного павильона после масштабной реконструкции стоимостью более 1,3 млн евро. Однако вместо привычных овощей и фруктов покупателей здесь встретили одежда, обувь, сувениры и хозяйственные товары. Такое преобразование вызвало волну недоумения и возмущения среди посетителей.

Исторически этот павильон считался главным местом торговли местными овощами и корнеплодами. Но три года назад ураган сорвал его крышу, и восстановительные работы затянулись почти на четыре года. Теперь же покупатели оказались разочарованы:

«Зашёл — всё светло и чисто, но овощей нет. Мне интереснее именно овощи, а магазины, что были, остались теми же. Одно поменяли на другое. Жалко, хотя, конечно, хорошо, что отремонтировали», — сказал покупатель Янис.
«Четыре года строили, чтобы завезти сюда китайский хлам? Здесь должны продавать наши овощи и фрукты, как раньше. Что за бардак происходит?» — возмущается Андрис.
Не менее острые комментарии появились и в соцсетях. Один из пользователей обратил внимание на стенд с традиционными матрёшками, что вызвало новую волну критики. Представитель SIA «Rīgas nami» Даце Прейса пояснила:

«Мы знаем, что матрёшки есть и в украинской культуре. Сейчас ищем компромисс, чтобы избежать недоразумений. Этот стенд принадлежит предпринимательнице из Украины, которая сама пострадала от страны-агрессора, и это её ассортимент», — подчеркнула она.

Администрация рынка заявляет, что нынешние изменения — временные. До 2029 года планируется восстановить все павильоны Центрального рынка, укрепить конструкции, привести в порядок подвалы и модернизировать инфраструктуру.

«Чтобы обеспечить непрерывность работы рынка, мы перенесли торговцев промышленными товарами со всеми их же ларьками и местами именно в этот павильон. Конечно, это не окончательный результат. Понимаем недоумение людей, но после завершения работ рынок будет выглядеть совершенно иначе», — заверила Прейса.

На ближайшие годы  Овощной павильон станет своего рода перевалочным пунктом для групп товаров, чьи павильоны будут ремонтироваться. В это время фрукты и овощи останутся в Рыбном павильоне, а летом их можно будет купить на открытых площадках.

Посетители, однако, переживают за утрату идентичности:

«Я вообще не видел тут овощей. Прошёлся специально, потому что читал об этом. Но ощущение разочарования. Это уже не рынок», — говорит Марцис.

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

