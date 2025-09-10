Исторически этот павильон считался главным местом торговли местными овощами и корнеплодами. Но три года назад ураган сорвал его крышу, и восстановительные работы затянулись почти на четыре года. Теперь же покупатели оказались разочарованы:

«Зашёл — всё светло и чисто, но овощей нет. Мне интереснее именно овощи, а магазины, что были, остались теми же. Одно поменяли на другое. Жалко, хотя, конечно, хорошо, что отремонтировали», — сказал покупатель Янис.

«Четыре года строили, чтобы завезти сюда китайский хлам? Здесь должны продавать наши овощи и фрукты, как раньше. Что за бардак происходит?» — возмущается Андрис.

Не менее острые комментарии появились и в соцсетях. Один из пользователей обратил внимание на стенд с традиционными матрёшками, что вызвало новую волну критики. Представитель SIA «Rīgas nami» Даце Прейса пояснила:

«Мы знаем, что матрёшки есть и в украинской культуре. Сейчас ищем компромисс, чтобы избежать недоразумений. Этот стенд принадлежит предпринимательнице из Украины, которая сама пострадала от страны-агрессора, и это её ассортимент», — подчеркнула она.

Администрация рынка заявляет, что нынешние изменения — временные. До 2029 года планируется восстановить все павильоны Центрального рынка, укрепить конструкции, привести в порядок подвалы и модернизировать инфраструктуру.

«Чтобы обеспечить непрерывность работы рынка, мы перенесли торговцев промышленными товарами со всеми их же ларьками и местами именно в этот павильон. Конечно, это не окончательный результат. Понимаем недоумение людей, но после завершения работ рынок будет выглядеть совершенно иначе», — заверила Прейса.

На ближайшие годы Овощной павильон станет своего рода перевалочным пунктом для групп товаров, чьи павильоны будут ремонтироваться. В это время фрукты и овощи останутся в Рыбном павильоне, а летом их можно будет купить на открытых площадках.

Посетители, однако, переживают за утрату идентичности:

«Я вообще не видел тут овощей. Прошёлся специально, потому что читал об этом. Но ощущение разочарования. Это уже не рынок», — говорит Марцис.



