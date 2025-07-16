Согласно данным, почти 40% латвийцев старше 65 лет ежедневно принимают пять и более лекарств — это самый высокий показатель в Балтии. Особенно остро проблема полифармации стоит среди пожилых людей 75–84 лет.

Теперь пациенты смогут записаться на приём к специально обученным фармацевтам, которые помогут разобраться в назначениях, выявить дублирующие или несовместимые препараты, а также подготовят персональный отчёт по приёму медикаментов. Если будет замечено что-то тревожное — фармацевт направит пациента к семейному врачу.

Фармацевты уже прошли обучение, каждому из них предстоит составить не менее 10 таких отчетов. Всего помощь получат около 500 человек. Записаться для участия в проекте можно онлайн на сайте zaluparskats.lv. Консультации займут время и потребуют подготовки, но будут полностью бесплатными.

По мнению семейных врачей, проект может значительно разгрузить медиков и помочь пожилым пациентам, особенно тем, кто живёт один. Отчёты фармацевтов помогут избежать ошибок в дозировке и приёме лекарств, а также повысят эффективность лечения.