Вия, жительница Лудзы, приехала в Зилупе на велосипеде. «Нет, нам ничего не страшно. К нам никто не приходит, мы живём нормально».

Вия не знает, где можно спрятаться в случае военной угрозы, ей действительно некуда бежать: «Нас никто никуда не приглашает. У нас нет никакого убежища. Куда бежать? Я не знаю. Я живу в многоквартирном доме в Лудзе, другие говорят, что надо бежать в подвал. Ну, заполнят они подвал — и что тогда? Всё равно мы там умрём».

Жительница Зилупе Диана настроена оптимистично: «Я надеюсь, что всё будет хорошо. Этого не должно случиться. Я настроена оптимистично. Да и, знаете, я пока даже не думаю об этом».

Сандис из Зилупе настроен защищать родину: «Я не думаю, что мне стоит бояться. [...] Буду защищать свою страну. Я никуда не собираюсь уезжать. Если только для того, чтобы отправить свою семью куда-нибудь за границу. Я буду бороться за свою страну здесь, если что».

Наверное, тому, что жители латвийского приграничья войны особо не боятся, есть логичное объяснение. «Когда находишься на границе Латвии, возникает ощущение, что здесь война уже была: очень много заброшенных домов», — отмечают журналисты 360TV.