А на утро — туман: погода на вторник

Ночью будет много облаков, местами образуется туман. На крайнем востоке страны в начале ночи по-прежнему ожидается дождь. Температура опустится до +5...+10 градусов при легком ветре.

День будет относительно солнечным, самое ясное небо будет в Курземе. Осадки не прогнозируются. В Курземе будет дуть слабый до умеренного юго-западный ветер. Воздух прогреется до +17...+22 градусов, в отдельных прибрежных районах будет не выше +14 градусов.

В Риге во вторник будет небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха составит +10 градусов ночью и до +21 градуса днем.