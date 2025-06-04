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А на русском ещё мультфильмы остались: националы прессуют кинотеатры (1)

© LETA 4 июня, 2025 15:54

История и культура 1 комментариев

В кинотеатрах по-прежнему можно смотреть фильмы, дублированные на русском язык, и это анимационные фильмы для детей до семи лет. Предложены поправки к закону о фильмах, предусматривающие, что отныне звуковая дорожка будет только на латышском языке, а не более 80% репертуара данного дня будет разрешено показывать на языке оригинала.

Аналогично, публично демонстрируемые фильмы должны иметь субтитры на латышском языке, чтобы они были доступны для людей с нарушениями слуха.

Те, кто работает в отрасли, призвали шире смотреть на этот вопрос, поскольку кино занимает наименьшую часть аудиовизуального предложения, а самые большие проблемы с государственным языком у коммерческого телевидения и стриминговых платформ.

Взглянув на репертуар одного рижского кинотеатра, можно увидеть, что большинство фильмов демонстрируется на английском языке, но с субтитрами как на латышском, так и на русском языке, в редких случаях только на латышском.

Анимационные фильмы дублируются для младшей части аудитории - либо на латышском, либо на русском языке. Если они дублированы на русском языке, то есть субтитры на латышском языке.

Министерство культуры идейно поддерживает поправки к закону об озвучке только на латышском языке, но призывает рассматривать этот вопрос более широко и указывает, что языковой вопрос не является задачей закона о фильмах, поскольку его цель - развивать латвийскую киноиндустрию.

Как заявила на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке парламентский секретарь Министерства культуры Сигне Грубе, нельзя согласиться с утверждением авторов поправок к закону о том, что в кинотеатрах доминирует русский язык, все как раз наоборот - это латышский язык. Те фильмы, что дублируются на русском языке, - это анимационные фильмы для детей дошкольного возраста.

Илзе Индриксоне (Национальное объединение), которая является одним из инициаторов поправок, заявила, что для детей национальных меньшинств, которые ходят в кинотеатр с родителями, лучший способ выучить язык - смотреть фильмы на латышском, а не на русском языке. К сожалению, бывают ситуации, когда родителям латышских детей приходится переводить то, что говорится в анимационном фильме, потому что он показывается на русском языке. Субтитры не являются решением, потому что такие маленькие дети еще не умеют их читать.

(Diena)

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Комментарии (1) 65 реакций
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