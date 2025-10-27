А можно брать с них хорошие деньги: руины в центре Риги

О таком варианте говорил мэр Риги Виестурс Клейнбергс, который обратился в Министерство финансов с инициативой разрешить применение повышенного налога. В противном случае город не может справиться, например, с деградирующим зданием на улице Марияс, или с инвесторами, которые ради приумножения своего каптала "заморозили" ряд объектов недвижимости, включая хорошие квартиры, необходимые горожанам.

Согласно закону о налоге на недвижимость, ставка налога размере от 0,2 до 3 процентов от кадастровой стоимости недвижимости определяется самоуправлением в его обязательных правилах, которые публикуются до 1 ноября предналогового года.

Ставка НДС, превышающая 1,5 процента от кадастровой стоимости недвижимости, устанавливается органом самоуправлением только в случае, если недвижимость не обслуживается в соответствии с порядком, установленным в нормативных актах.

Что касается разрушающих окружающую среду, ветхих или представляющих угрозу безопасности человека строений, то по закону такие строения облагаются налогом в размере 3% от наибольшей из двух кадастровых стоимостей: кадастровой стоимости земельного участка, принадлежащего строению, или кадастровой стоимости строения.

Таким образом, самоуправление может применять в два раза более высокую ставку налога на недвижимость к зданиям, которые портят среду, находятся в аварийном состоянии или представляют угрозу безопасности людей, чем к зданиям, которые содержатся в порядке, заявили в министерстве.

Повышенный размер налога на недвижимость для руин в Риге в 2024 году был применен к 977 зданиям, что позволило собрать 1 647 219 евро дополнительно.

Это составляет примерно 1,4% от общего объема налоговых поступлений.

В этом году прогнозируется примерно такая же сумма, сообщила представитель Рижской думы Инета Миглане.

В настоящее время 1248 зданий (кадастровых объектов) классифицируются как деградирующие, и ведётся переписка с владельцами 450 зданий с предложением добровольно отремонтировать здание, чтобы его не пришлось классифицировать как деградирующее.

(Tvnet.lv)