Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 27. Октября Завтра: Irita, Ita, Lilita
Доступность

А можно брать с них хорошие деньги: руины в центре Риги

© LETA 27 октября, 2025 10:53

Новости Латвии 0 комментариев

Как мотивировать и стимулировать приведение в порядок столичных руин? Есть известные здания, которые уже десятилетиями портят городскую среду, например, дом на улице Марияс. Поэтому Рижское самоуправление инициировало обсуждение прогрессивного повышения ставки налога на недвижимость. А именно, если владелец руин не принимает мер, ставка периодически постепенно повышается до такой степени, что это приводит в конечном итоге к приведению дома в порядок.

О таком варианте говорил мэр Риги Виестурс Клейнбергс, который обратился в Министерство финансов с инициативой разрешить применение повышенного налога. В противном случае город не может справиться, например, с деградирующим зданием на улице Марияс, или с инвесторами, которые ради приумножения своего каптала "заморозили" ряд объектов недвижимости, включая хорошие квартиры, необходимые горожанам.

Согласно закону о налоге на недвижимость, ставка налога размере от 0,2 до 3 процентов от кадастровой стоимости недвижимости определяется самоуправлением в его обязательных правилах, которые публикуются до 1 ноября предналогового года.

Ставка НДС, превышающая 1,5 процента от кадастровой стоимости недвижимости, устанавливается органом самоуправлением только в случае, если недвижимость не обслуживается в соответствии с порядком, установленным в нормативных актах.

Что касается разрушающих окружающую среду, ветхих или представляющих угрозу безопасности человека строений, то по закону такие строения облагаются налогом в размере 3% от наибольшей из двух кадастровых стоимостей: кадастровой стоимости земельного участка, принадлежащего строению, или кадастровой стоимости строения.

Таким образом, самоуправление может применять в два раза более высокую ставку налога на недвижимость к зданиям, которые портят среду, находятся в аварийном состоянии или представляют угрозу безопасности людей, чем к зданиям, которые содержатся в порядке, заявили в министерстве.

Повышенный размер налога на недвижимость для руин в Риге в 2024 году был применен к 977 зданиям, что позволило собрать 1 647 219 евро дополнительно.

Это составляет примерно 1,4% от общего объема налоговых поступлений.

В этом году прогнозируется примерно такая же сумма, сообщила представитель Рижской думы Инета Миглане.

В настоящее время 1248 зданий (кадастровых объектов) классифицируются как деградирующие, и ведётся переписка с владельцами 450 зданий с предложением добровольно отремонтировать здание, чтобы его не пришлось классифицировать как деградирующее.

(Tvnet.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:50 27.10.2025
Латвия: хор Kamēr… стал четырежды лауреатом Гран-при Европы
Sfera.lv 1 час назад
«Неограниченная дальность»: Россия завершила испытания «Буревестника»
Bitnews.lv 1 час назад
Литва готовится полностью закрыть границу с Беларусью
Bitnews.lv 1 час назад
Рождаемость в Латвии упала почти наполовину за десять лет
Bitnews.lv 2 часа назад
Эстония: новые направления Таллина
Sfera.lv 6 часов назад
Франция: так Макрон он или она?
Sfera.lv 7 часов назад
Эстония: эффект не виден
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: средства имеем
Sfera.lv 7 часов назад

Сбил пожилую женщину прямо у остановки

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

Читать
Загрузка

А ложка в ней должна стоять? Что нам продают под видом сметаны

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Читать

Паулс прокомментировал присвоение ему высшей награды Латвии

Для настроения 13:34

Для настроения 0 комментариев

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

Читать

“Это показывает, сколько агрессии в нашем обществе” — президент о расстреле собак

Важно 13:22

Важно 0 комментариев

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Читать

Как получить от ChatGPT точные ответы: советы профессора RTU

Наука и технологии 13:22

Наука и технологии 0 комментариев

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

Читать

Финансовая уверенность в Латвии это сколько?

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

Читать

Pietiek: Кто в Латвии на самом деле борется с преступностью, а кто только делает вид?

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

Эта статья написана после прослушивания радиоинтервью министра внутренних дел Рихарда Козловскиса на Latvijas Radio 16.10.2025 — в нем прозвучали противоречивые и вводящие в заблуждение утверждения о реформах полиции, которые требуют структурированного и основанного на фактах анализа, считает автор Pietiek.com Армандс Страутс. 

Эта статья написана после прослушивания радиоинтервью министра внутренних дел Рихарда Козловскиса на Latvijas Radio 16.10.2025 — в нем прозвучали противоречивые и вводящие в заблуждение утверждения о реформах полиции, которые требуют структурированного и основанного на фактах анализа, считает автор Pietiek.com Армандс Страутс. 

Читать