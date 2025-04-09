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А может увольнение Гаусса было не наказанием, а наградой: сколько он получит «на посошок»? (1)

Редакция PRESS 9 апреля, 2025 09:28

Бизнес 1 комментариев

По поводу увольнения главы национальной авиакомпани airBaltic Мартина Гаусса политики уже сказали много красивых слов, включая призыв премьер-министр Эвики Силини: «Давайте продолжать работать, давайте летать вместе с airBaltic». И лишь один вопрос они упорно обходят стороной – сколько получит Гаусс при увольнении.

Ведь не секрет,  что при заключении трудовых договоров с топ-менеджментов оговаривается и размер выходного пособия, которое может достигать заоблачных сумм. Недаром их называют «золотыми парашютами». Так сколько же весит «золотой парашют» Гаусса в килограммах? Вопрос не праздный, ведь это же в итоге – наши деньги.

В сообщением о выражении недоверия Гауссу и созыве чрезвычайного собрания Совета акционеров подчеркивается, что крупнейший акционер airBaltic  - Министерство сообщения, читай государство. Ему принадлежит 97, 97% акций авиакомпании. Остальным - частным акционерам, принадлежит всего 2,03% акций, а значит, при увольнении председателя правления, выплата  выходного пособия фактически ляжет на плечи госбюджета.

Сумму выходного пособия держим  в секрете

Вот только каким будет выходное пособие Мартину Гаусу, ни Министерство сообщения, ни сама национальная компания airBaltic не раскрывают. На конкретный вопрос Press.lv министру сообщения Атису Швинке, просчитал ли он, на какую сумму придется раскошелиться из госбюджета, прощаясь с Мартином Гауссом, получен ответ от пресс-центра Минсообщения: нам порекомендовали обратиться в Совет предприятия, поскольку договорные обязательства известны только акционерам. Стало быть самому министру (при том, что Минсообщения держатель 97, 97% акций авиакомпании, эти цифры неизвестны – как мило!

Что ж, обращаемся в airBaltic. А это, поверьте – непросто. На указанном телефоне установлен автоответчик, электронные письма возвращаются отправителю – типа, нет тут таких. Представитель пресс-службы авиакомпании Аугуст Зилбертс ответил Press.lv телефонным сообщением, коротко и ёмко: "Никаких комментариев на данный момент не будет". Впрочем, ранее мы уже интересовались величиной потенциального выходного пособия Мартина Гаусса в случае, если его отправят в отставку. Тогда нам в авиакомпании дали ответ: по условиям договора с Мартином Гауссом такие сведения не разглашаются.

О зарплате разглашаются, а о выходном пособии – нет. Почему бы это? Давайте выдвигать версии. Первая: это выходное пособие настолько щедрое, что если его озвучить, то получится, что правительство не наказало Гаусса увольнением, а, наоборот, поощрило крупной денежной суммой. Вторая версия... А знаете, нам больше ничего и в голову не приходит.

Может вам придет?

А пока за неимением лучшего напомним вам, что за 11 лет работы Гаусс получил в качестве зарплаты более 11 миллионов евро, в том числе 

за 2022 - 1 270 979

за 2023 - 828 942;

за 2024  - 838 568.

В прошлом году его зарплата выросла еще на 1,2%, при том, что прошлый год airBaltic завершила с невероятными убытками в 118 млн. евро.

Так сколько же он получит за увольнение со своего поста?

 

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Комментарии (1) 16 реакций
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