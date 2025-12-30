А говорите хорошей работы не найти! Секретариат председательства Латвии в Совете ЕС ищет специалиста

Соискатель должен будет отвечать за административные, финансовые и логистические процессы, координировать крупные мероприятия и управлять ресурсами на высоком уровне.
Что предлагают:
Стабильная зарплата 3377 евро (брутто);
Динамичная работа с реальным влиянием на международные события;
Профессиональный рост, обучение и полный соцпакет госслужбы.
Требования: высшее образование в сфере управления/экономики, минимум 3 года руководящего опыта в госструктурах, английский B2 и готовность развиваться.
Подать заявку (CV, мотивационное письмо и копии дипломов) можно до 16 января 2026 года на konkursos@es.gov.lv.
Если вы мечтаете о работе, где сочетаются стабильность, престиж и возможность внести вклад в историю страны на европейской арене — это ваш шанс!