А говорите хорошей работы не найти! Секретариат председательства Латвии в Совете ЕС ищет специалиста

Соискатель должен будет отвечать за административные, финансовые и логистические процессы, координировать крупные мероприятия и управлять ресурсами на высоком уровне.

Что предлагают:

Стабильная зарплата 3377 евро (брутто);

Динамичная работа с реальным влиянием на международные события;

Профессиональный рост, обучение и полный соцпакет госслужбы.

Требования: высшее образование в сфере управления/экономики, минимум 3 года руководящего опыта в госструктурах, английский B2 и готовность развиваться.

Подать заявку (CV, мотивационное письмо и копии дипломов) можно до 16 января 2026 года на konkursos@es.gov.lv.

Если вы мечтаете о работе, где сочетаются стабильность, престиж и возможность внести вклад в историю страны на европейской арене — это ваш шанс!