А Эстонии пошлём пару биноклей: ироническая расшифровка программной речи главы ЕС

Итак, что скрывалось за риторикой и тщательно сформулированными заявлениями?

***

Что она сказала: «Европа находится в состоянии борьбы».

Что она имела в виду: Раньше мы стояли рядом — ну, за спиной — США, когда они противостояли задирам из России и Китая. Но теперь США сами стали одним из задир, так что давайте займемся спортом.

***

Что она сказала: «Сейчас прокладываются линии фронта для нового мирового порядка, основанного на силе. Так что да, Европа должна бороться. За свое место в мире, в котором многие великие державы либо амбивалентны, либо открыто враждебны по отношению к Европе».

Что она имела в виду: США то амбивалентны, то открыто враждебны по отношению к Европе. Иногда с разницей в несколько минут. Я предпочитаю первое.

***

Что она сказала: «Мы работаем над тем, чтобы найти способ предоставить бонус тем, кто поддерживает Украину или покупает украинское оборудование. Это чрезвычайная финансовая помощь в ответ на срочную необходимость. На прошлой неделе я убедилась в этом сама, когда посетила государства-члены, находящиеся на передовой. Они лучше всех знают об угрозе, которую представляет Россия».

Что она имела в виду: Я была в самолете, который, возможно, потерял доступ к сигналам GPS, и если это действительно произошло, то, возможно, это была работа России. Самолет мог или не мог задержаться на значительное время, и пилоты могли или не могли использовать бумажные карты для посадки. Поэтому я понимаю вашу боль.

***

Что она сказала: «Нет сомнений: восточный фланг Европы обеспечивает безопасность всей Европы. От Балтийского моря до Черного моря. Вот почему мы должны инвестировать в его поддержку через программу «Восточный фланг».

Что она имела в виду: Поскольку у нас фактически нет военного потенциала, мы вместо этого посылаем в Эстонию несколько биноклей.

***

Что она сказала: «Нельзя терять время. Поэтому на следующем заседании Европейского совета мы представим четкий план действий. Для запуска новых общих оборонных проектов. Для установления четких целей на 2030 год. И для создания Европейского оборонного семестра. 2030 год — это завтра».

Что она имела в виду: Шансы на то, что Европейский совет договорится о чем-либо, связанном с обороной, к 2030 году практически равны нулю.

***

Что она сказала: «То, что происходит в Газе, потрясло совесть всего мира. Люди, убитые в очереди за едой. Матери, держащие безжизненных младенцев. Эти образы просто катастрофичны. Поэтому я хочу начать с очень четкого послания: искусственный голод никогда не может быть оружием войны. Ради детей, ради человечества — это должно прекратиться».

Что она имела в виду: То, что происходит в Газе, действительно ужасно, но я подожду некоторое время, прежде чем назвать слово "Израиль".

***

Что она сказала: «Мы приостановим нашу поддержку Израилю».

Что она имела в виду: Мы не можем ничего сделать, чтобы помешать странам-членам ЕС посылать в Израиль все, что им заблагорассудится.

***

Что она сказала: «Пакеты мер, которые мы представили до сих пор, принесут реальные изменения. Меньше бумажной работы, меньше дублирования, меньше сложных правил. Наши предложения сократят бюрократические расходы европейских компаний на 8 миллиардов евро в год. Например, цифровой евро упростит жизнь как компаниям, так и потребителям. И в ближайшее время появятся новые пакеты мер — например, по военной мобильности или цифровым технологиям».

Что она имела в виду: Вы вечно ждете пакет мер, а потом появляется сразу несколько.

***

Что она сказала: «По оценкам МВФ, внутренние барьеры на едином рынке ЕС эквивалентны 45-процентному тарифу на товары и 110-процентному тарифу на услуги».

Что она имела в виду: Так что моя сделка с Дональдом Трампом была не так уж плоха, верно?

***

Что она сказала: «Счета за электроэнергию по-прежнему являются реальным источником беспокойства для миллионов европейцев. А для промышленности затраты по-прежнему остаются структурно высокими. Мы знаем, что привело к росту цен — зависимость от российских ископаемых видов топлива. Поэтому пришло время избавиться от грязных российских ископаемых видов топлива».

Что она имела в виду: Венгрия, перестань использовать российский газ. Слава богу, я договорилась использовать вместо него огромные объемы американского СПГ.

***

Что она сказала: «Дом — это не просто четыре стены и крыша. Это безопасность, тепло, место для семьи и друзей».

Что она имела в виду: Я живу в своем офисе.

***

Что она сказала: «Я считаю, что у Европы должен быть свой собственный электромобиль. «E» означает экологичность — чистый, эффективный и легкий. «E» означает экономичность — доступный для людей. «E» означает «европейский» — произведенный здесь, в Европе, с использованием европейских цепочек поставок».

Что она имела в виду: E означает «чрезвычайный страх перед немецким автомобильным лобби».

***

Что она сказала: «В Европе мы имеем доступ к высококачественным продуктам питания, которые производят наши выдающиеся фермеры и рыбаки по доступным ценам».

Что она имела в виду: Фермеры, пожалуйста, не приезжайте в Брюссель и не заливайте улицы жидким навозом.

***

Что она сказала: «Я слышала многое о соглашении, которое мы заключили летом. Я понимаю первоначальные реакции. Поэтому позвольте мне выразиться как можно яснее. Наши торговые отношения с США являются для нас наиболее важными. Ежегодно мы экспортируем в США товары на сумму более 500 миллиардов евро. От этого зависят миллионы рабочих мест. Как президент Комиссии, я никогда не буду рисковать рабочими местами или средствами к существованию людей. Именно поэтому мы заключили соглашение, чтобы сохранить доступ на рынок для наших отраслей».

Что она имела в виду: Это было ужасное соглашение, но если вы раздражаете Дональда Трампа, он говорит о вас гадкие вещи в Truth Social.

***

Что она сказала: «Подумайте о последствиях полномасштабной торговой войны с США. Представьте себе хаос».

Что она имела в виду: Я знаю, что хаос уже наступил.

***

Что она сказала: «Мы находимся на грани — или даже в начале — очередного глобального кризиса в области здравоохранения. Как врач по образованию, я потрясена дезинформацией, которая угрожает глобальному прогрессу во всех областях, от кори до полиомиелита. И именно поэтому сегодня я могу объявить, что ЕС возглавит новую Глобальную инициативу по укреплению устойчивости здравоохранения».

Что она имела в виду: Я более чем счастлива позвонить в Pfizer.

***

Что она сказала: «Когда независимые СМИ ликвидируются или нейтрализуются, наша способность контролировать коррупцию и сохранять демократию серьезно ослабляется. Вот почему первым шагом в стратегии автократа всегда является захват независимых СМИ. Поэтому мы должны делать больше для защиты наших СМИ и независимой прессы».

Что она имела в виду: Стратегия автократа плоха, но стратегия Брюсселя — отличная.

***

Что она сказала: «Я твердо верю, что наших детей должны воспитывать родители, а не алгоритмы».

Что она имела в виду: И Netflix помогает.

***

Что она сказала: «Изменение климата делает каждое лето все более жарким, суровым и опасным. Поэтому мы должны радикально активизировать наши усилия по обеспечению устойчивости к изменению климата и адаптации к нему, а также по поиску решений, основанных на природе».

Что она имела в виду: Я специально вставила климат в конец своей речи, чтобы позлить зеленых.

***

Что она сказала: Я хотела бы рассказать вам историю о группе из 20 греческих лесников. Они специализируются на тушении самых сильных лесных пожаров... Когда пламя приблизилось к деревне Дженестосо, они боролись день и ночь, чтобы сдержать адское пламя. И в конце концов — вместе — они укротили огонь, и деревня была спасена. Для меня большая честь приветствовать сегодня одного из этих героев».

Что она имела в виду: Попробуйте освистать меня, когда я только что представила вам красивого, смелого пожарного!

***

Что она сказала: «Я поддерживаю право Европейского парламента на инициативу. И я считаю, что в некоторых областях, например, во внешней политике, нам нужно перейти к квалифицированному большинству. Пришло время освободиться от оков единодушия».

Что она имела в виду: В парламенте слишком много крайне правых, поэтому мы можем просто игнорировать их.