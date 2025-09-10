Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А Эстонии пошлём пару биноклей: ироническая расшифровка программной речи главы ЕС

Редакция PRESS 10 сентября, 2025 19:30

Мир 0 комментариев

Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с важной речью о положении дел в Евросоюзе, в которой были затронуты многие темы: от плана введения санкций против Израиля и защиты торгового соглашения с США до призывов к обеспечению доступа всех европейцев к электромобилям. Мы не будем воспроизводить всю речь, благо самые важные ее моменты выделила Politico, да ещё и снабдила их своими комментариями. 

Итак, что скрывалось за риторикой и тщательно сформулированными заявлениями?

***

Что она сказала: «Европа находится в состоянии борьбы».

Что она имела в виду: Раньше мы стояли рядом — ну, за спиной — США, когда они противостояли задирам из России и Китая. Но теперь США сами стали одним из задир, так что давайте займемся спортом.

***

Что она сказала: «Сейчас прокладываются линии фронта для нового мирового порядка, основанного на силе. Так что да, Европа должна бороться. За свое место в мире, в котором многие великие державы либо амбивалентны, либо открыто враждебны по отношению к Европе».

Что она имела в виду: США то амбивалентны, то открыто враждебны по отношению к Европе. Иногда с разницей в несколько минут. Я предпочитаю первое.

***

Что она сказала: «Мы работаем над тем, чтобы найти способ предоставить бонус тем, кто поддерживает Украину или покупает украинское оборудование. Это чрезвычайная финансовая помощь в ответ на срочную необходимость. На прошлой неделе я убедилась в этом сама, когда посетила государства-члены, находящиеся на передовой. Они лучше всех знают об угрозе, которую представляет Россия».

Что она имела в виду: Я была в самолете, который, возможно, потерял доступ к сигналам GPS, и если это действительно произошло, то, возможно, это была работа России. Самолет мог или не мог задержаться на значительное время, и пилоты могли или не могли использовать бумажные карты для посадки. Поэтому я понимаю вашу боль.

***

Что она сказала: «Нет сомнений: восточный фланг Европы обеспечивает безопасность всей Европы. От Балтийского моря до Черного моря. Вот почему мы должны инвестировать в его поддержку через программу «Восточный фланг».

Что она имела в виду: Поскольку у нас фактически нет военного потенциала, мы вместо этого посылаем в Эстонию несколько биноклей.

***

Что она сказала: «Нельзя терять время. Поэтому на следующем заседании Европейского совета мы представим четкий план действий. Для запуска новых общих оборонных проектов. Для установления четких целей на 2030 год. И для создания Европейского оборонного семестра. 2030 год — это завтра».

Что она имела в виду: Шансы на то, что Европейский совет договорится о чем-либо, связанном с обороной, к 2030 году практически равны нулю.

***

Что она сказала: «То, что происходит в Газе, потрясло совесть всего мира. Люди, убитые в очереди за едой. Матери, держащие безжизненных младенцев. Эти образы просто катастрофичны. Поэтому я хочу начать с очень четкого послания: искусственный голод никогда не может быть оружием войны. Ради детей, ради человечества — это должно прекратиться».

Что она имела в виду: То, что происходит в Газе, действительно ужасно, но я подожду некоторое время, прежде чем назвать слово "Израиль".

***

Что она сказала: «Мы приостановим нашу поддержку Израилю».

Что она имела в виду: Мы не можем ничего сделать, чтобы помешать странам-членам ЕС посылать в Израиль все, что им заблагорассудится.

***

Что она сказала: «Пакеты мер, которые мы представили до сих пор, принесут реальные изменения. Меньше бумажной работы, меньше дублирования, меньше сложных правил. Наши предложения сократят бюрократические расходы европейских компаний на 8 миллиардов евро в год. Например, цифровой евро упростит жизнь как компаниям, так и потребителям. И в ближайшее время появятся новые пакеты мер — например, по военной мобильности или цифровым технологиям».

Что она имела в виду: Вы вечно ждете пакет мер, а потом появляется сразу несколько.

***

Что она сказала: «По оценкам МВФ, внутренние барьеры на едином рынке ЕС эквивалентны 45-процентному тарифу на товары и 110-процентному тарифу на услуги».

Что она имела в виду: Так что моя сделка с Дональдом Трампом была не так уж плоха, верно?

***

Что она сказала: «Счета за электроэнергию по-прежнему являются реальным источником беспокойства для миллионов европейцев. А для промышленности затраты по-прежнему остаются структурно высокими. Мы знаем, что привело к росту цен — зависимость от российских ископаемых видов топлива. Поэтому пришло время избавиться от грязных российских ископаемых видов топлива».

Что она имела в виду: Венгрия, перестань использовать российский газ. Слава богу, я договорилась использовать вместо него огромные объемы американского СПГ.

***

Что она сказала: «Дом — это не просто четыре стены и крыша. Это безопасность, тепло, место для семьи и друзей».

Что она имела в виду: Я живу в своем офисе.

***

Что она сказала: «Я считаю, что у Европы должен быть свой собственный электромобиль. «E» означает экологичность — чистый, эффективный и легкий. «E» означает экономичность — доступный для людей. «E» означает «европейский» — произведенный здесь, в Европе, с использованием европейских цепочек поставок».

Что она имела в виду: E означает «чрезвычайный страх перед немецким автомобильным лобби».

***

Что она сказала: «В Европе мы имеем доступ к высококачественным продуктам питания, которые производят наши выдающиеся фермеры и рыбаки по доступным ценам».

Что она имела в виду: Фермеры, пожалуйста, не приезжайте в Брюссель и не заливайте улицы жидким навозом.

***

Что она сказала: «Я слышала многое о соглашении, которое мы заключили летом. Я понимаю первоначальные реакции. Поэтому позвольте мне выразиться как можно яснее. Наши торговые отношения с США являются для нас наиболее важными. Ежегодно мы экспортируем в США товары на сумму более 500 миллиардов евро. От этого зависят миллионы рабочих мест. Как президент Комиссии, я никогда не буду рисковать рабочими местами или средствами к существованию людей. Именно поэтому мы заключили соглашение, чтобы сохранить доступ на рынок для наших отраслей».

Что она имела в виду: Это было ужасное соглашение, но если вы раздражаете Дональда Трампа, он говорит о вас гадкие вещи в Truth Social.

***

Что она сказала: «Подумайте о последствиях полномасштабной торговой войны с США. Представьте себе хаос».

Что она имела в виду: Я знаю, что хаос уже наступил.

***

Что она сказала: «Мы находимся на грани — или даже в начале — очередного глобального кризиса в области здравоохранения. Как врач по образованию, я потрясена дезинформацией, которая угрожает глобальному прогрессу во всех областях, от кори до полиомиелита. И именно поэтому сегодня я могу объявить, что ЕС возглавит новую Глобальную инициативу по укреплению устойчивости здравоохранения».

Что она имела в виду: Я более чем счастлива позвонить в Pfizer.

***

Что она сказала: «Когда независимые СМИ ликвидируются или нейтрализуются, наша способность контролировать коррупцию и сохранять демократию серьезно ослабляется. Вот почему первым шагом в стратегии автократа всегда является захват независимых СМИ. Поэтому мы должны делать больше для защиты наших СМИ и независимой прессы».

Что она имела в виду: Стратегия автократа плоха, но стратегия Брюсселя — отличная.

***

Что она сказала: «Я твердо верю, что наших детей должны воспитывать родители, а не алгоритмы».

Что она имела в виду: И Netflix помогает.

***

Что она сказала: «Изменение климата делает каждое лето все более жарким, суровым и опасным. Поэтому мы должны радикально активизировать наши усилия по обеспечению устойчивости к изменению климата и адаптации к нему, а также по поиску решений, основанных на природе».

Что она имела в виду: Я специально вставила климат в конец своей речи, чтобы позлить зеленых.

***

Что она сказала: Я хотела бы рассказать вам историю о группе из 20 греческих лесников. Они специализируются на тушении самых сильных лесных пожаров... Когда пламя приблизилось к деревне Дженестосо, они боролись день и ночь, чтобы сдержать адское пламя. И в конце концов — вместе — они укротили огонь, и деревня была спасена. Для меня большая честь приветствовать сегодня одного из этих героев».

Что она имела в виду: Попробуйте освистать меня, когда я только что представила вам красивого, смелого пожарного!

***

Что она сказала: «Я поддерживаю право Европейского парламента на инициативу. И я считаю, что в некоторых областях, например, во внешней политике, нам нужно перейти к квалифицированному большинству. Пришло время освободиться от оков единодушия».

Что она имела в виду: В парламенте слишком много крайне правых, поэтому мы можем просто игнорировать их.

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

