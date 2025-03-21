А если ночью искать? Люди жалуются на то, что не могут найти новый вход в приемное отделение Детской больницы

«Я помню старый вход, но туда идти больше не нужно. Мы приехали ночью, обошли весь квартал. Все знают знаменитый вход с большим оленем, но там нет стойки регистрации, она слева. Пока мы искали, я позвонил в 112, чтобы спросить, где находится ресепшн, - они не знали. Звоню в 113, говорю, что не буду отнимать у них много времени, просто подскажите, как мне с ребенком попасть в приемное отделение в детскую больницу? Через пять минут они спросили своих коллег и сказали, чтобы я шёл туда, где большой плакат. Мы были не одни такие, несколько парней разъезжали по району на машине в поисках приёмного! С этим надо разобраться!», - говорит папа в видеоролике, опубликованном в соцсетях.

Судя по комментариям, новых вход действительно могут найти не все.