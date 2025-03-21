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А если ночью искать? Люди жалуются на то, что не могут найти новый вход в приемное отделение Детской больницы

Редакция PRESS 21 марта, 2025 12:09

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Twitter/X

Одному папе понадобилось срочно доставить ребенка в больницу. Но он не смог найти вход в приёмное отделение BKUS, потому что его перенесли, а куда, как оказалось, не знают даже работники службы приема звонков в "неотложке".

«Я помню старый вход, но туда идти больше не нужно. Мы приехали ночью, обошли весь квартал. Все знают знаменитый вход с большим оленем, но там нет стойки регистрации, она слева. Пока мы искали, я позвонил в 112, чтобы спросить, где находится ресепшн, - они не знали. Звоню в 113, говорю, что не буду отнимать у них много времени, просто подскажите, как мне с ребенком попасть в приемное отделение в детскую больницу? Через пять минут они спросили своих коллег и сказали, чтобы я шёл туда, где большой плакат. Мы были не одни такие, несколько парней разъезжали по району на машине в поисках приёмного! С этим надо разобраться!», - говорит папа в видеоролике, опубликованном в соцсетях.

Судя по комментариям, новых вход действительно могут найти не все.

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