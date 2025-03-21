А если ночью искать? Люди жалуются на то, что не могут найти новый вход в приемное отделение Детской больницы

«Я помню старый вход, но туда идти больше не нужно. Мы приехали ночью, обошли весь квартал. Все знают знаменитый вход с большим оленем, но там нет стойки регистрации, она слева. Пока мы искали, я позвонил в 112, чтобы спросить, где находится ресепшн, - они не знали. Звоню в 113, говорю, что не буду отнимать у них много времени, просто подскажите, как мне с ребенком попасть в приемное отделение в детскую больницу? Через пять минут они спросили своих коллег и сказали, чтобы я шёл туда, где большой плакат. Мы были не одни такие, несколько парней разъезжали по району на машине в поисках приёмного! С этим надо разобраться!», - говорит папа в видеоролике, опубликованном в соцсетях.
Судя по комментариям, новых вход действительно могут найти не все.
Nu ko, nolaižamies uz zemes no lielajiem valstiskajiem projektiem. Menedžeri vairs nemāk elementāras lietas sakārtot. BKUS cilvēki nevar atrast uzņemšanu.... pic.twitter.com/k9OHCJPt5F— Rabarbarzs ✌️ (@Tuksumsz) March 20, 2025