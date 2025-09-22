А демократия где? Издатели вступились за прессу на русском языке

По его словам, неправильно сортировать по принадлежности, тематике или иным признакам. «Время политически сложное, но на политические вопросы нужно смотреть с юридической точки зрения: если кто-то нарушает закон, его надо наказывать по закону», — сказал Лицис.

Он отметил, что финансовое положение у латвийских СМИ сейчас «далеко не блестящее». Поэтому те, к кому будет применяться стандартная ставка НДС, окажутся в поиске частного финансирования. Но зависимость от частных денег означает и зависимость от их владельцев. «И это тревожный сигнал. Лучше, когда медиа может быть самодостаточным», — подчеркнул он.

Как частное лицо, Лицис задал риторический вопрос правоохранительным органам: «Есть ли у них зубы или они беззубые моллюски?» По его словам, если в каких-то русскоязычных изданиях и были нарушения закона, это было делом правоохранительных органов. Но если нарушений не было, то складывается впечатление давления на демократию.

Он добавил, что исчезновение русскоязычных изданий не приведёт к тому, что их аудитория перейдёт на латышскую прессу. «Эти люди будут искать медиа, враждебные нашему государству», — уверен Лицис.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в Латвии будет введена стандартная ставка НДС 21% для книг и прессы на языках, не относящихся к латышскому, ЕС или странам — членам и кандидатам ОЭСР. Это в первую очередь затронет русскоязычные издания. Книги и пресса на латышском и языках ЕС/ОЭСР по-прежнему будут облагаться по сниженной ставке 5%.

Пакет поправок к законодательству для утверждения бюджета на 2026 год правительство планирует внести в Сейм 15 октября.