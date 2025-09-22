Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А демократия где? Издатели вступились за прессу на русском языке

Редакция PRESS 22 сентября, 2025 12:22

0 комментариев

Государство вправе решать, какие товары или услуги поддерживать больше, а какие меньше, но делить одну отрасль по категориям недопустимо, заявил в интервью LETA исполнительный директор Латвийской ассоциации издателей прессы Гунтарс Лицис, комментируя предложение с 2026 года применять стандартную ставку НДС в 21% к доставке и подписке на прессу в зависимости от языка.

По его словам, неправильно сортировать по принадлежности, тематике или иным признакам. «Время политически сложное, но на политические вопросы нужно смотреть с юридической точки зрения: если кто-то нарушает закон, его надо наказывать по закону», — сказал Лицис.

Он отметил, что финансовое положение у латвийских СМИ сейчас «далеко не блестящее». Поэтому те, к кому будет применяться стандартная ставка НДС, окажутся в поиске частного финансирования. Но зависимость от частных денег означает и зависимость от их владельцев. «И это тревожный сигнал. Лучше, когда медиа может быть самодостаточным», — подчеркнул он.

Как частное лицо, Лицис задал риторический вопрос правоохранительным органам: «Есть ли у них зубы или они беззубые моллюски?» По его словам, если в каких-то русскоязычных изданиях и были нарушения закона, это было делом правоохранительных органов. Но если нарушений не было, то складывается впечатление давления на демократию.

Он добавил, что исчезновение русскоязычных изданий не приведёт к тому, что их аудитория перейдёт на латышскую прессу. «Эти люди будут искать медиа, враждебные нашему государству», — уверен Лицис.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в Латвии будет введена стандартная ставка НДС 21% для книг и прессы на языках, не относящихся к латышскому, ЕС или странам — членам и кандидатам ОЭСР. Это в первую очередь затронет русскоязычные издания. Книги и пресса на латышском и языках ЕС/ОЭСР по-прежнему будут облагаться по сниженной ставке 5%.

Пакет поправок к законодательству для утверждения бюджета на 2026 год правительство планирует внести в Сейм 15 октября.

Комментарии (0)
Солнышко ещё выглянет: погода на завтра

Важно 15:11

0 комментариев

Во вторник в Латвии ожидается холодное утро, но днем по всей стране будет светить солнце, хотя возможны и дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии ожидается холодное утро, но днем по всей стране будет светить солнце, хотя возможны и дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Загрузка

Прохладное утро: погода на вторник намекает на осень

Новости Латвии 14:51

0 комментариев

Во вторник в Латвии будет прохладное утро, днём по всей стране будет светить солнце, но ожидаются также дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии будет прохладное утро, днём по всей стране будет светить солнце, но ожидаются также дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Экс-министр культуры создала музей Пурвитиса без его картин ради госфинансирования?

Важно 14:33

0 комментариев

В Огрском крае открылся музей, посвящённый художнику Вильгельму Пурвитису, однако в экспозиции нет ни одной его картины. Учреждение создано фондом «Viegli», которым руководит бывший министр культуры Жанете Яунземе-Гренде. Несмотря на критику профессионалов, музей получил официальную аккредитацию и теперь может претендовать на госфинансирование, сообщает передача Nekā personīga (TV3).

В Огрском крае открылся музей, посвящённый художнику Вильгельму Пурвитису, однако в экспозиции нет ни одной его картины. Учреждение создано фондом «Viegli», которым руководит бывший министр культуры Жанете Яунземе-Гренде. Несмотря на критику профессионалов, музей получил официальную аккредитацию и теперь может претендовать на госфинансирование, сообщает передача Nekā personīga (TV3).

Корзина низких цен себя не оправдала: производители продуктов бьют тревогу

Важно 14:25

0 комментариев

Председатель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис в программе «900 секунд» на телеканале TV3 отмечает, что инициатива «низкой ценовой корзины» пока не дала ожидаемых результатов — доля местных продуктов в ней слишком мала, а потребители не ощущают существенного снижения цен.

Председатель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис в программе «900 секунд» на телеканале TV3 отмечает, что инициатива «низкой ценовой корзины» пока не дала ожидаемых результатов — доля местных продуктов в ней слишком мала, а потребители не ощущают существенного снижения цен.

Не доверяйте иностранцам: Бюро по защите Сатверсме призывает учёных бояться шпионов

Новости Латвии 14:19

0 комментариев

Бюро по защите Сатверсме (SAB) предупредило, что помимо различных секторов, к которым разведки и службы безопасности других стран пытаются получить доступ, они также активно интересуются теми, кто работает в сфере образования и науки, чтобы получить полезную информацию, пишет LSM.

Бюро по защите Сатверсме (SAB) предупредило, что помимо различных секторов, к которым разведки и службы безопасности других стран пытаются получить доступ, они также активно интересуются теми, кто работает в сфере образования и науки, чтобы получить полезную информацию, пишет LSM.

Мамыкин на шоу у Соловьёва объяснил, почему Пугачёву не выгоняют из Латвии

Важно 14:18

0 комментариев

Бывший евродепутат из Латвии Андрей Мамыкин, который переехал жить в Москву и регулярно посещает ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», на этот раз обратился к теме выдворения российских граждан из Латвии. Пропагандист Соловьёв в этой связи поспешил упомянуть также Максима Галкина и Аллу Пугачёву, которые в настоящее время находятся в Латвии, пишет nra.lv.

Бывший евродепутат из Латвии Андрей Мамыкин, который переехал жить в Москву и регулярно посещает ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», на этот раз обратился к теме выдворения российских граждан из Латвии. Пропагандист Соловьёв в этой связи поспешил упомянуть также Максима Галкина и Аллу Пугачёву, которые в настоящее время находятся в Латвии, пишет nra.lv.

«Моя дочь наверняка не единственная!» Отец рассказал как работник кебабной знакомился с малолетней девочкой

Важно 14:11

0 комментариев

Приток иммигрантов в последние годы заметно изменил жизнь в Латвии. Один отец публично обратился к другим родителям с предупреждением — обсудить с дочерьми вопросы безопасности, которые могут пригодиться каждой молодой женщине и девочке.

Приток иммигрантов в последние годы заметно изменил жизнь в Латвии. Один отец публично обратился к другим родителям с предупреждением — обсудить с дочерьми вопросы безопасности, которые могут пригодиться каждой молодой женщине и девочке.

