А чей люк? Как волонтер ответственных искала

Во время прочёсывания леса вместе с другими волонтёрами, Карина услышала звук текущей воды — и решила проверить, не направился ли туда пёс. Вблизи железнодорожных путей она заметила открытую колодец. По её словам, это крайне опасно, особенно для животных, которые могут туда упасть.

Карина решила не оставаться равнодушной и начала звонить в различные службы, чтобы выяснить, кто должен устранить опасность. Однако ни одна из инстанций не смогла дать конкретного ответа. Устав от бюрократической волокиты, она обратилась в телепередачу “Bez Tabu”.

«Я просто хотела, чтобы никто — ни животное, ни человек — не пострадал. Но выяснилось, что найти ответственного за открытую колодец почти невозможно», - жалуется девушка.

Редакция “Bez Tabu” обратилась сначала в самоуправление Ропажского края, но там пояснили, что участок находится в полосе отчуждения железной дороги — и посоветовали связаться с “Latvijas dzelzceļš”. Спустя некоторое время самоуправление изменило мнение и предложило обратиться в “Rīgas ūdens”.

Представитель “Rīgas ūdens” Сандрис Ванзовичс сообщил, что компания обслуживает более 37 тысяч колодцев, и контролировать каждый — невозможно. Кроме того, крышки часто становятся добычей воров. Тем не менее, компания уже устранила опасность в указанном месте.