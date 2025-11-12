Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
80% латвийских семей страдают от роста цен на продукты

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 10:11

Важно 0 комментариев

Рост цен на продукты питания в Латвии затронул почти 80% домохозяйств, свидетельствуют данные исследования банка Citadele и агентства Norstat. Каждый четвёртый респондент признал, что ему пришлось отказаться от привычных продуктов, а менее 20% опрошенных заявили, что не заметили изменений в расходах.

По данным исследования, 25% жителей считают, что расходы на продукты выросли значительно, 30% — что немного, а ещё 23% отмечают рост, но пока могут позволить себе прежний набор товаров. Только 3% респондентов сообщили, что их затраты даже сократились.

«Даже небольшое повышение цен создаёт ощущение, что всё подорожало. Люди интуитивно сокращают покупки и отказываются от продуктов премиального сегмента», — пояснил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.
Экономист отметил, что инфляция в странах Балтии остаётся выше, чем в среднем по еврозоне. В Латвии и Литве она превышает 4%, в Эстонии — 5%, при этом основное давление создают продукты, жильё и энергоносители.

Исследование также показало социальные различия: женщины и люди среднего возраста чаще ощущают рост расходов. Среди жителей Латгалии 30% признались, что вынуждены были отказаться от привычных продуктов, а в Курземе этот показатель достиг 28%. В Риге и Видземе — около 24%.

Опрос проводился в октябре 2025 года, в нём участвовало более тысячи жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

