77-летний француз выжил в ущелье, питаясь только вином

Инцидент произошёл в горном районе Севенн, неподалёку от коммуны Сен-Жюльен-де-Пуэн. Мужчина возвращался домой по извилистой дороге, когда не вписался в поворот и вместе с велосипедом рухнул вниз по склону. Его крики о помощи никто не услышал: место удалённое, а машины проезжают там редко.

Три дня он провёл на дне ущелья, в холоде и под дождём. Чтобы не замёрзнуть, мужчина пил вино, которое чудом не разбилось при падении, и ел продукты из сумки. В конце концов его заметили дорожные рабочие — они увидели с трассы брошенный велосипед. На место вызвали пожарных и спасателей из службы Hérault Fire and Rescue Service.

Доктор Лоран Сават, участвовавший в операции, рассказал французскому изданию Entrevue, что выживание пожилого человека можно назвать «чудом»:

«Он провёл три дня под дождём и на холоде, почти без воды и еды. Это невероятно».

Мужчина получил лишь лёгкое переохлаждение и несколько ссадин. «Он очень вынослив, — добавил врач. — Падал в ручей, когда пытался выбраться, и всё же не сдался».

История попала в топ новостей Франции. Многие шутят, что теперь у французов появился новый национальный герой: человек, доказавший, что красное вино спасает не только настроение, но и жизнь.