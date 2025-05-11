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67 административных дел, ни одного уголовного и восемь задержанных: Госполиция подвела итог за 9 мая

© LETA 11 мая, 2025 07:01

Новости Латвии 0 комментариев

Valsts policija

В связи с 9 мая в Латвии Госполиция до утра субботы, 10 мая, начала 67 процессов об административном правонарушении и задержала восемь человек, о чем агентство LETA информировала заместитель руководителя отдела общественных отношений Госполиции Ласма Грейдане.

Впрочем, предполагается, что число заведенных административных дел еще увеличится, поскольку пока не дана оценка ряду возможных нарушений, зафиксированных в интернете.

По оценке Госполиции и ее партнеров, 9 мая и связанная с ним деятельность в Латвии прошли без существенных инцидентов, серьезных происшествий службы не допустили, информировала Грейдане.

Госполиция и ее партнеры продолжают следить за общественным порядком и безопасностью в усиленном режиме.

Замначальника Госполиции, начальник Главного управления полиции порядка Андрис Зеллис в интервью Латвийскому радио отметил, что в нынешнем году в связи с 9 мая не был начат ни один уголовный процесс, при том что в прошлом таковых было три. Примерно в трети случаев административных правонарушений нарушители были оштрафованы на месте.

В ответ на просьбу охарактеризовать нарушения, выявленные 9 мая, Зеллис пояснил, что большинство процессов связаны с использованием в публичной среде запрещенной символики, прославляющей военную агрессию и тоталитарный режим, в том числе украшением букетов цветов георгиевскими ленточками и ношением значков на одежде. В отдельных случаях зафиксировано также громкое воспроизведение военных песен из автомашин.

Что касается регионов, то больше всего нарушений выявлено в Риге, на втором месте Латгалия. В парке Победы, на месте снесенного памятника, люди больше не делают попыток собираться, хотя в одном случае кто-то попытался бросить цветы поблизости и получил за это штраф, рассказал Зеллис.

Представитель Госполиции также сказал, что вид нарушений, выявляемых на 9 мая, с годами не меняется, но у людей развивается воображение и изобретательность в отношении использования запрещенных символов. В качестве примера он привел тот факт, что раньше запрещенные символы делали из картона или рисовали на нем, а в последние годы в форме этих символов расставляют свечи в памятных местах.

Агентство LETA уже сообщало, что вечером 9 мая в Даугавпилсе заметно пьяный мужчина, на одежде которого присутствовали символы, прославляющие военную агрессию, бежал от полиции на велосипеде, к которому были прикреплены нож и бейсбольная бита. Сотрудники полиции немедленно задержали мужчину за неподчинение и начали два процесса об административном правонарушении, оштрафовав его на 700 евро.

В Балви 9 мая некий житель города публично демонстрировал у себя в гараже символику советского режима, прикрепив на дверь строения серп, молот и пятиконечную звезду. Эта атрибутика была видна прохожим. В связи со случившимся был оформлен протокол об административном правонарушении и мужчина сразу же оштрафован на 300 евро.

Вечером 9 мая в этом году в ряде мест в Латвии снова было зафиксировано запрещенное в этот день использование пиротехники. Одного из запускателей салюта полиция поймала в Болдерае. На вопрос сотрудников полиции, почему он нарушил запрет, мужчина ответил, что отмечал годовщину смерти своей матери. Такой ответ, однако, не помог ему избежать административной ответственности.

Зафиксировано также несколько чатов отдельных объединений или профессий, в которых, возможно, была поддержана российская агрессия - размещены поздравления, содержащие символику тоталитарного режима, информировала Грейдане.

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