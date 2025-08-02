В частности, оплаченной государством консультации у ревматолога надо ждать примерно 6 лет - не хватает ни финансирования, ни специалистов. Около 4 лет нужно ждать в 1-й Рижской больнице допплерографию сосудов головы и шеи за госсчет.

Особенно длинная очередь в больнице - на реабилитационные услуги, так велик спрос на них.

Поскольку приоритетными являются услуги острой реабилитации, очереди для пациентов с хроническими заболеваниями продвигаются гораздо медленнее. Следует также учесть, что реабилитационная клиника больницы обслуживает пациентов со всей Латвии, многие из них имеют тяжелые функциональные расстройства.

Около трех лет нужно ждать услуг реабилитационного дневного стационара для взрослых, причем и в этом случае доступное больнице госфинансирование позволяет обеспечить лишь часть необходимых услуг.

Примерно столько же нужно простоять в очереди на детский массаж - в этой возрастной группе спрос значительно превышает возможности финансирования от государства.

Взрослым с хроническими заболеваниями на услуги лечебной гимнастики приходится ждать около четырех лет, поскольку очень много пациентов, которым необходимы услуги острой и подострой реабилитации.

Согласно информации на сайте rindaspiearsta.lv, в других рижских медучреждениях все эти услуги можно получить намного быстрее - например, на консультацию ревматолога за госсчет можно попасть за пять дней.