5500 курьеров — и ни одного грязного пакета? ПВС заявляет: жалоб за полгода не поступило

Как рассказала Latvijas Radio руководитель отдела надзора за распространением пищевой продукции ПВС Винета Гринберга, в 120 случаях из 162 проверок выяснилось, что курьеры не прошли обязательное гигиеническое обучение, которое с 1 июля стало строго обязательным. Курьерам дали срок на устранение нарушений.

Всего в ведомство поступило 11 жалоб на еду, из них подтвердились только две. Проблем с грязными сумками, нарушением условий доставки или вскрытием упаковок со стороны курьеров не зафиксировано.

С 1 марта в Латвии курьеры обязаны регистрироваться в ПВС, с 1 июля — проходить гигиенические курсы и сдавать экзамен на латышском языке.

Ранее министр земледелия заявил, что «двойные стандарты в сфере санитарии и знания языка больше не допустимы». Поводом для нововведений стали видеозаписи, где курьеры открывали упаковки с доставляемой едой.