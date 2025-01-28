500 учителей должны доказать свое владение латышским: Центр госязыка проводит массовые проверки

Он заявил, что ответственные учреждения нарушили достигнутую договорённость о проведении проверок владения государственным языком для учителей - ранее говорилось, что они будут проводиться либо в начале, либо в конце учебного года. Элксниньш считает, что текущие проверки, проводимые Центром государственного языка (ЦГЯ), представляют собой «издевательство» над учителями.

В Даугавпилсе ЦГЯ проводит проверку знаний государственного языка у 500 педагогов, и примерно 25–30% из них уже подвергались проверке ранее. Проведение таких проверок в середине учебного года может привести к трудностям для школ в выполнении учебных программ.

Руководитель Управления образования Даугавпилса Марина Исупова пояснила, что в настоящее время специалисты ЦГЯ удалённо беседуют с учителями на латышском языке в семи учебных заведениях Даугавпилса, где идёт переход на обучение на латышском языке. Вопросы касаются рабочей среды и обязанностей педагогов.

«Проверка знания латышского проводится дистанционно. Инспектор задает вопросы об условиях труда, специфике, трудовых обязанностях. Некоторые педагоги, вероятно, по причине того, что у них сдали нервы или чувствуют себя задетыми, отказались пройти проверку и вместо этого решили лучше уволиться. Число таких педагогов невелико и школы с этим справятся. На данный момент нет ни одного уволенного преподавателя по причине того, что он не прошел проверку», - пояснила Марина Исупова.

Элксниньш также добавил, что проверки на знание государственного языка проводятся не только среди учителей Даугавпилса, но и Риги, Лиепаи и Резекне. Обращение самоуправления было направлено в Министерство образования и науки, Министерство юстиции и Центр государственного языка.

Напомним, что в октябре 2022 года Сейм принял поправки к Закону об образовании, которые предусматривают, что в Латвии в течение трёх лет в детских садах и основной школе произойдёт постепенный переход на обучение только на государственном языке. До этого обучение исключительно на латышском языке уже было введено в средних школах.