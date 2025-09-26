5% латвийских школьников не посещают школу — ошибка регистрации или образования?

«Очень часто нам задают вопрос: неужели 15 тысяч детей уехали за один год? Нет. Среди них есть те, кто выехал десять лет назад, но сохранил принадлежность к Латвии», — пояснил представитель IKVD Иванс Янис Михайлов.

По наблюдениям социальных работников, число молодых людей, бросающих школу, растёт. Причиной называют запрет исправлять неудовлетворительные оценки и тревожность, которая возникает у подростков уже в первом семестре. «Почему мне нужно ходить в школу, если я знаю, что останусь на второй год?» — приводит слова ученика социальная работница из Талси Ингуна Кронберга.

Сотрудница социального отдела Сигулды Кристина Каминска считает, что ключевым фактором становится недоверие родителей к системе образования и нехватка поддержки в школах. «Проблемы нужно выявлять ещё в детском саду. Если помощи нет тогда, они возвращаются в более тяжёлой форме», — подчеркнула она.

По словам главы центра «Open» Эдия Клайшиса, немало подростков уходит из школ из-за отношения педагогов: «Я слышал записи, где с молодыми людьми разговаривают уничижительно и цинично. Это ужасно». Центр фиксирует и рост наркопотребления среди молодёжи.

Социальные работники отмечают, что риск преждевременного ухода из системы образования существует как в неблагополучных, так и в обеспеченных семьях. Причинами становятся зависимость от алкоголя и наркотиков, ранние беременности, моббинг и эмоциональные травмы, полученные в школе или дома.

По словам специалистов, ликвидация малых школ и перевод детей в крупные учебные заведения только усугубляют проблему. «Среда с тысячей учеников и классами по 30 человек создаёт дополнительное давление», — предупреждает Каминска.

Государственные агентства запускают проекты для возвращения подростков к обучению. VIAA реализует программу «Skola-kopienā» с бюджетом 16 млн евро до 2029 года, а агентство молодёжных программ ведёт проект «Proti un dari» для тех, кто не учится и не работает. Однако число участников этой программы ограничивает закон: подростков, формально числящихся в школе, туда принимать нельзя. Власти обещают изменить правила.

Министерство образования признаёт, что на риск преждевременного ухода из школы влияют не только социальные обстоятельства, но и качество среды: «Педагогическая поддержка — важнейший фактор», — говорится в ответе министерства.

Эксперты сходятся во мнении: одной из главных проблем остаётся равнодушие взрослых. Именно культура отношений между учителями и учениками, родителями и детьми, сверстниками — определяет, останется ли подросток в школе.