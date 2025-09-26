Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 26. Сентября Завтра: Gundars, Knuts, Kurts
Доступность

5% латвийских школьников не посещают школу — ошибка регистрации или образования?

© Lsm.lv 26 сентября, 2025 15:28

Важно 0 комментариев

В Латвии более 15 тысяч детей и подростков обязательного школьного возраста не зарегистрированы ни в одном учебном заведении. Из них примерно 11 тысяч, по данным Инспекции качества образования (IKVD), находятся за границей, но о четырёх тысячах достоверной информации нет. Среди них треть составляют украинские граждане, вероятно покинувшие страну, не уведомив учреждения.

«Очень часто нам задают вопрос: неужели 15 тысяч детей уехали за один год? Нет. Среди них есть те, кто выехал десять лет назад, но сохранил принадлежность к Латвии», — пояснил представитель IKVD Иванс Янис Михайлов.

По наблюдениям социальных работников, число молодых людей, бросающих школу, растёт. Причиной называют запрет исправлять неудовлетворительные оценки и тревожность, которая возникает у подростков уже в первом семестре. «Почему мне нужно ходить в школу, если я знаю, что останусь на второй год?» — приводит слова ученика социальная работница из Талси Ингуна Кронберга.

Сотрудница социального отдела Сигулды Кристина Каминска считает, что ключевым фактором становится недоверие родителей к системе образования и нехватка поддержки в школах. «Проблемы нужно выявлять ещё в детском саду. Если помощи нет тогда, они возвращаются в более тяжёлой форме», — подчеркнула она.

По словам главы центра «Open» Эдия Клайшиса, немало подростков уходит из школ из-за отношения педагогов: «Я слышал записи, где с молодыми людьми разговаривают уничижительно и цинично. Это ужасно». Центр фиксирует и рост наркопотребления среди молодёжи.

Социальные работники отмечают, что риск преждевременного ухода из системы образования существует как в неблагополучных, так и в обеспеченных семьях. Причинами становятся зависимость от алкоголя и наркотиков, ранние беременности, моббинг и эмоциональные травмы, полученные в школе или дома.

По словам специалистов, ликвидация малых школ и перевод детей в крупные учебные заведения только усугубляют проблему. «Среда с тысячей учеников и классами по 30 человек создаёт дополнительное давление», — предупреждает Каминска.

Государственные агентства запускают проекты для возвращения подростков к обучению. VIAA реализует программу «Skola-kopienā» с бюджетом 16 млн евро до 2029 года, а агентство молодёжных программ ведёт проект «Proti un dari» для тех, кто не учится и не работает. Однако число участников этой программы ограничивает закон: подростков, формально числящихся в школе, туда принимать нельзя. Власти обещают изменить правила.

Министерство образования признаёт, что на риск преждевременного ухода из школы влияют не только социальные обстоятельства, но и качество среды: «Педагогическая поддержка — важнейший фактор», — говорится в ответе министерства.

Эксперты сходятся во мнении: одной из главных проблем остаётся равнодушие взрослых. Именно культура отношений между учителями и учениками, родителями и детьми, сверстниками — определяет, останется ли подросток в школе.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 16:35 26.09.2025
Туман или солнце? Какая погода ждет Латвию в субботу
Bitnews.lv 1 час назад
Литва: Адамкус в больнице
Sfera.lv 1 час назад
Рига: прибавление в зоопарке
Sfera.lv 2 часа назад
ЕС выделил 4,2 млн евро Латвии для поддержки фермеров
Bitnews.lv 2 часа назад
Что можно везти в Россию и Беларусь? И что нельзя обратно
Bitnews.lv 2 часа назад
Хегсет собрал генералов США на секретную встречу в Квантико
Bitnews.lv 2 часа назад
Польша открыла пункт пропуска с Беларусью
Bitnews.lv 3 часа назад
Рига: цены на особняки перевалили за 2 миллиона
Sfera.lv 4 часа назад

МИД Польши призывает гражан срочно покинуть Белоруссию

Важно 16:29

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Польши обратилось к гражданам с призывом срочно покинуть территорию Белоруссии. Причиной стали усиливающееся политическое напряжение, риск военных инцидентов в регионе и участившиеся задержания поляков белорусскими службами.

Министерство иностранных дел Польши обратилось к гражданам с призывом срочно покинуть территорию Белоруссии. Причиной стали усиливающееся политическое напряжение, риск военных инцидентов в регионе и участившиеся задержания поляков белорусскими службами.

Читать
Загрузка

Скандал с украинскими матрешками: торговцев выгоняют с Центрального рынка (ВИДЕО)

Важно 16:08

Важно 0 комментариев

После того как в социальных сетях разгорелась волна критики в адрес внешнего вида и ассортимента бывшего Овощного павильона Рижского центрального рынка, вице-мэр столицы Эдвардс Ратниекс заявил о наведении порядка и начале борьбы с символикой «страны-агрессора». Однако в результате этих действий пострадали обычные торговцы.

После того как в социальных сетях разгорелась волна критики в адрес внешнего вида и ассортимента бывшего Овощного павильона Рижского центрального рынка, вице-мэр столицы Эдвардс Ратниекс заявил о наведении порядка и начале борьбы с символикой «страны-агрессора». Однако в результате этих действий пострадали обычные торговцы.

Читать

За нарушение санкций латвийскому фотографу Мелконову назначили внушительный штраф

Новости Латвии 16:07

Новости Латвии 0 комментариев

Рижский городской суд признал фотографа Сергея Мелконова виновным в нарушении санкций, введённых Латвией и международными организациями. Ему назначен штраф в размере 12 580 евро, сообщает агентство LETA. Решение суда может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

Рижский городской суд признал фотографа Сергея Мелконова виновным в нарушении санкций, введённых Латвией и международными организациями. Ему назначен штраф в размере 12 580 евро, сообщает агентство LETA. Решение суда может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

Читать

Налогов выжимают всё больше, а в бюджете дыра на четверть миллиарда — это как?

Важно 15:50

Важно 0 комментариев

За восемь месяцев этого года государственный консолидированный бюджет Латвии получил 12 млрд евро доходов и потратил 12,2 млрд евро. Итог – дефицит 257 млн евро, сообщили в Минфине. Год назад в это же время бюджет показывал профицит в 650 млн. Откуда же разница почти в миллиард евро?

За восемь месяцев этого года государственный консолидированный бюджет Латвии получил 12 млрд евро доходов и потратил 12,2 млрд евро. Итог – дефицит 257 млн евро, сообщили в Минфине. Год назад в это же время бюджет показывал профицит в 650 млн. Откуда же разница почти в миллиард евро?

Читать

Дело Адамсонса: «Женька» с «Сашкой» из ФСБ, и при чем тут Россельхознадзор?

Важно 15:49

Важно 0 комментариев

Продолжается суд второй инстанции по делу экс-депутата Сейма Яниса Адамсонса, который обвиняется в шпионаже, мошенничестве и хранении боеприпасов. И хотя внимание общества в основном приковано к бывшему политику, на скамье подсудимых находится еще один человек - Геннадий Силонов. Кто он, опытный шпион или человек, случайно попавший в жернова правосудия? Кто такие "Женька" и "Сашка" из ФСБ и при чем тут Россельхознадзор? Рассказываем из зала суда.

Продолжается суд второй инстанции по делу экс-депутата Сейма Яниса Адамсонса, который обвиняется в шпионаже, мошенничестве и хранении боеприпасов. И хотя внимание общества в основном приковано к бывшему политику, на скамье подсудимых находится еще один человек - Геннадий Силонов. Кто он, опытный шпион или человек, случайно попавший в жернова правосудия? Кто такие "Женька" и "Сашка" из ФСБ и при чем тут Россельхознадзор? Рассказываем из зала суда.

Читать

Bolt обвинили в выводе из Латвии 12 миллионов евро в год

Бизнес 15:48

Бизнес 0 комментариев

Во вторник, на заседании подкомиссии Сейма по борьбе с теневой экономикой, депутаты рассмотрели одну из самых противоречивых отраслей — коммерческие пассажирские перевозки. Организация работодателей отрасли легковых такси (LVTNDDO) заявила, что компания Bolt ежегодно переводит около 12 млн евро, заработанных в Латвии, на счета в Эстонии, лишая латвийский бюджет налоговых поступлений, сообщает LVTNDDO в своем пресс-релизе по итогам заседания.

Во вторник, на заседании подкомиссии Сейма по борьбе с теневой экономикой, депутаты рассмотрели одну из самых противоречивых отраслей — коммерческие пассажирские перевозки. Организация работодателей отрасли легковых такси (LVTNDDO) заявила, что компания Bolt ежегодно переводит около 12 млн евро, заработанных в Латвии, на счета в Эстонии, лишая латвийский бюджет налоговых поступлений, сообщает LVTNDDO в своем пресс-релизе по итогам заседания.

Читать

Миериня Шрёдингера: главред журнала IR обратила внимание на одну странность

Важно 15:30

Важно 0 комментариев

Главный редактор журнала IR Неллия Лочмеле на своей странице в Твиттере/X назвала спикера Сейма Дайгу Миериню (Крестьянский союз Латвии, СЗК) - Миериней Шрёдингера, имея в виду известный мыслительный эксперимент, когда кот, помещённый в закрытый ящик с устройством из радиоактивного атома, яда и счетчика, одновременно находится в двух состояниях: жив и мёртв, пока ящик не открыт и не произошло наблюдение. Такую аналогию журналист провела, когда увидела, что все депутаты Сейма вчера голосовали по законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции, а Миериня - только управляла этим процессом, но свое мнение никак не высказала.

Главный редактор журнала IR Неллия Лочмеле на своей странице в Твиттере/X назвала спикера Сейма Дайгу Миериню (Крестьянский союз Латвии, СЗК) - Миериней Шрёдингера, имея в виду известный мыслительный эксперимент, когда кот, помещённый в закрытый ящик с устройством из радиоактивного атома, яда и счетчика, одновременно находится в двух состояниях: жив и мёртв, пока ящик не открыт и не произошло наблюдение. Такую аналогию журналист провела, когда увидела, что все депутаты Сейма вчера голосовали по законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции, а Миериня - только управляла этим процессом, но свое мнение никак не высказала.

Читать