45,2 % латвийских компаний даже не помнят о регламенте GDPR и его требованиях

Редакция PRESS 18 сентября, 2025 17:17

Бизнес 0 комментариев

Семь лет спустя после вступления в силу Общего регламента по защите данных (GDPR) почти половина латвийских компаний не помнят его требований, и, соответственно, соблюдение условий регламента не является надлежащим. К такому удивительному выводу пришла компанияJumis Pro, разработчик системы управления бизнесом и бухгалтерского учета Jumis, опросив 440 компаний.

Европейский регламент GDPR (General Data Protection Regulation) вступил в силу 25 мая 2018 года и в первые месяцы вызвал значительный стресс у предпринимателей. Он строго определяет цели, процессы и использование технологий обработки персональных данных и обязателен для всех организаций, обрабатывающих данные граждан ЕС. За несоблюдение требований регламента был предусмотрен суровый штраф – до 4% от годового оборота оштрафованной компании, и некоторые компании ощутили строгость GDPR в полной мере.

Например, американскому технологическому гиганту Meta в 2023 году в Ирландии был наложен штраф в размере 1,2 миллиарда евро за передачу данных европейцев в США без соответствующего механизма защиты данных. За два года до этого Amazon в Люксембурге был оштрафован на 746 миллионов евро, а LinkedIn год назад получил требование от ирландских правоохранителей заплатить 310 миллионов евро. Штрафы также были наложены на TikTok, Uber, WhatsApp, Google и сотни других компаний. По оценкам, за семь лет с нарушителей регламента было взыскано в общей сложности около 7 миллиардов евро.

В Латвии также зарегистрированы несколько нарушений GDPR, и самый крупный примененный штраф одному коммерсанту составил 1,2 миллиона евро, однако, очевидно, эти случаи не получили достаточно широкой огласки, чтобы заставить предпринимателей беспокоиться.

Результаты опроса показывают, что только 8,4% компаний по крайней мере два раза в год убеждаются в полном выполнении требований GDPR. Еще 21,6% компаний проводят такую проверку один раз в год, а остальные. В 24,8% компаний они были введены в установленные сроки, однако с тех пор никто особо не обращал внимания на вопросы защиты персональных данных. В свою очередь, 45,2% опрошенных компаний даже не смогли вспомнить, что это за регламент и каковы его требования.

«Полученные в ходе опроса результаты более чем тревожны, поскольку они, по сути, показывают, что большая часть компаний больше не уделяет должного внимания защите персональных данных. В эпоху повышенных рисков кибербезопасности это может болезненно отразиться на самом коммерсанте. Если персональные данные попадут в чужие руки и будут утекать, сурового штрафа не избежать, а также это может негативно повлиять на репутацию компании. Пересмотр и приведение в порядок процедур GDPR, безусловно, будет выгоднее, чем борьба с последствиями худшего сценария», — призывает компании к ответственным действиям руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.

GDPR был введен для унификации норм, регулирующих защиту данных физических лиц, во всех странах-членах ЕС, а также для увеличения контроля индивида над своими данными. Он предоставил частным лицам право требовать от коммерсантов предоставления всей информации, накопленной о соответствующем клиенте, а также ее удаления по запросу. Регламент также предусматривает, что без недвусмысленного согласия лица коммерсант не имеет права звонить и отправлять коммерческие предложения.

Исследование проводилось в августе, в нем приняли участие 440 малых, средних и крупных латвийских компаний.

Министр образования Даце Мелбарде (JV) предлагает бороться с большим числом пропусков занятий, введя более строгие правила их оправдания и усилив ответственность родителей.

Чаевые за круассан на вынос? Соцсети возмутились «американской модой» в Латвии

Оставляете ли вы чаевые, обедая в ресторане? Для многих это привычно и считается правилом хорошего тона. Но случай, с которым столкнулся латвийский пользователь Виестурс Лиепкалнс, вызвал у него недоумение — и настоящую бурю в соцсетях.

Ушла из жизни звезда «Розовой пантеры» Клаудия Кардинале

Итальянская актриса Клаудия Кардинале ушла из жизни во Франции, в городе Немур недалеко от Парижа, на 88-м году, в окружении своих детей. Об этом вечером 23 сентября агентству AFP сообщил её представитель Лоран Саври.

Появляются закрытые этнические группы: с ними придется считаться

В Латвии наблюдается тенденция к образованию замкнутых этнических сообществ среди приезжих, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и общественной сплочённости представитель Управления криминальной разведки Государственной полиции (ГП) Дмитрий Вегнер.

Мистическая пропажа: памятник латвийскому поэту лишился головы

В редакцию передачи «Bez Tabu» обратилась Лига, которая заметила, что памятник поэту Янису Зиемельниексу оказался повреждён. Жительницу Риги поразило увиденное на Рижском лесном кладбище — памятник любимому народом поэту теперь выглядит иначе: по неизвестным причинам у него исчезла стеклянная голова.

СГБ сделала видеоролик с инструкцией: что делать при теракте

Служба государственной безопасности (СГБ) подготовила видеоролик для повышения информированности общества о том, как действовать в случае террористического акта, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Хочу извиниться от имени Латвии: Херманис обратился к Трампу

«Трамп вчера в своей речи в ООН озвучил мои мысли и мысли большинства латышей. По всем пунктам. Я и сам не смог бы сказать лучше, спасибо. Наконец-то в этом доме кто-то набрался смелости высказать здравый смысл», — написал на своей странице в «Facebook» художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на вчерашнем саммите ООН.

