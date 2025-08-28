Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
300 евро за фотографию георгиевской ленточки в Facebook: люди стали получать штрафы (1)

Редакция PRESS 28 августа, 2025 12:21

Важно 1 комментариев

Покровское кладбище в Риге, 9 мая 2024 года

В социальной сети Facebook некий житель Даугавпилса Алексей Рыжов опубликовал решение Латгальского регионального управления Госполиции, в котором говориться, что он должен уплатить штраф в размере 300 евро за то, что 7 мая этого года опубликовал на своей странице в Facebook признанную символом прославления военной агрессии георгиевскую ленточку.

Согласно тексту решения, Рыжов опубликовал картинку с ленточкой, на которой были надписи на русском языке: "Передай георгиевскую ленточку" и "Я буду праздновать 9 мая".

Интересно, что решение, судя по всему, было вынесено только 27 августа.

