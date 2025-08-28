Согласно тексту решения, Рыжов опубликовал картинку с ленточкой, на которой были надписи на русском языке: "Передай георгиевскую ленточку" и "Я буду праздновать 9 мая".
Интересно, что решение, судя по всему, было вынесено только 27 августа.
В социальной сети Facebook некий житель Даугавпилса Алексей Рыжов опубликовал решение Латгальского регионального управления Госполиции, в котором говориться, что он должен уплатить штраф в размере 300 евро за то, что 7 мая этого года опубликовал на своей странице в Facebook признанную символом прославления военной агрессии георгиевскую ленточку.
Свастику планируют убрать с флагов частей Военно-воздушных сил Финляндии в рамках реформы флагов ВВС, сообщает новый командир авиаполка Карелии. Точные сроки пока не определены, пишет yle.
В результате ДТП на Вентспилском шоссе на трассе в районе волости Тумес ограничено движение.
Мэр Риги Виестур Клейнбергс поручил самоуправлению с 3 сентября обеспечить крестьянам возможность доставки урожая в Рижский порт.
Люди старшего поколения хорошо помнят времена, когда для готовки использовали топленое или сливочное масло, а иногда и сало. Однако в 90–х годах диетологи заговорили о смертельной опасности животных жиров, что, как выяснилось позже, оказалось во многом преувеличением. Тем не менее пищевые привычки изменились, и теперь для жарки чаще всего используют растительное масло. При этом оно, независимости от исходного сырья, бывает рафинированным и нерафинированным. Например, найти нерафинированное подсолнечное масло на прилавках латвийских супермаркетов не так–то просто, а стоит оно примерно на 30% дороже. Так есть ли смысл переплачивать?
Телеканал TV24 получил конкретный вопрос от зрителя, адресованный майору Национальных вооруженных сил (НВС) Янису Слайдиньшу, а именно, стоит ли жителям уже начинать рыть бункеры и изготавливать оружие самостоятельно или у нас есть еще пара лет.
Во втором квартале 2025 года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии составила 1 808 евро, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ) на своей странице в Facebook.
"Правительство объявило на пресс-конференции, что в следующем году ему удалось сократить расходы на 171 миллион евро. Обычно при сокращениях идет много шума от пострадавших, а на этот раз его не было. Очень подозрительно. Нашел доклад от министерства финансов и мои подозрения подтвердились, - пишет на своей странице ФБ юрист, экс-депутат Сейма Юрий Соколовский.
