Быстро стёртая запись министра энергетики США вызвала очередную волну слухов и паники

Война США и Израиля против Ирана потрясла рынки, и после первоначального сообщения Райта цены на нефть резко упали: все таки репутация у американского флота серьёзная. Но после удаления записи они снова выросли.

Министерство энергетики США и Пентагон не ответили на запросы AFP о комментарии. Нет подтверждения того, что с начала войны 28 февраля американские корабли сопровождали нефтяные танкеры через этот главный водный путь, и запись Райта была первой, в которой американский чиновник сообщил об этом.

Быстро удаленная запись еще больше усилила неопределенность. Почти пятая часть мировой добычи нефти транспортируется через Ормузский пролив, и Тегеран во вторник пообещал, что во время войны нефть из Персидского залива не будет экспортироваться. Согласно анализу данных морского транспорта AFP, с 2 марта через пролив прошло более 20 торговых судов. Другие суда прошли через пролив Ормуз с выключенными транспондерами, чтобы скрыть свое местонахождение, и иногда они появляются в системах морского слежения только после того, как безопасно покинули эту территорию.