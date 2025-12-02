Съедобный гриб впервые сбежал из теплиц — и теперь захватывает леса!

По данным группы Мишель Джусино (UF/IFAS), гриб за десять лет распространился из нескольких штатов более чем на 25 штатов США, и ареал продолжает расширяться по данным iNaturalist и Mushroom Observer. Он растёт быстро, агрессивно, образует плотные грозди — иногда до 10 килограммов на одном дереве. Для грибника это выглядит как подарок судьбы, но для леса — нет: такие массы мешают нормальному разложению древесины, меняют углеродный цикл и вытесняют десятки видов, которые формировали локальные микробиомы десятилетиями.

Микологи предупреждают: грибы — не игрушка. Даже съедобные. Когда культивируемый вид выходит в дикую среду, он может вести себя не как деликатес, а как биологический захватчик, агрессивно переписывающий правила жизни целого леса.