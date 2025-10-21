Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Не будет РФ нападать на Балтию — знает же, что ей ответят: политолог

Neatkarīgā Rīta Avīze 21 октября, 2025 07:43

Латышские СМИ 0 комментариев

Беседа с политологом, исследователем политики безопасности, доцентом Латвийского университета Томом Ростоком о безопасности Латвии в условиях общей политической нестабильности. Интервью Бена Латковскиса публикует nra.lv, приведем некоторые выдержки...

-...Чего США хотят в отношениях с Россией? Прекратить войну в Украине и установить нормальные экономические отношения с Россией. Трамп видит экономические проблемы России и считает, что нормализация этих отношений отвечает интересам российского президента. Цена этой нормализации — прекращение войны в Украине. Это нормальная бизнес-логика.

Подставлять Европу под автобус будет всё сложнее, поскольку расходы Европы на оборону продолжают расти. Следовательно, способность США достичь каких-либо договорённостей с Россией за счёт европейской и украинской безопасности также будет постепенно снижаться, поскольку Европа становится всё более независимой в сфере безопасности.

Именно здесь проявляется эта взаимосвязь экономики и безопасности. Уступки Европы экономике США основывались именно на стремлении сохранить участие США в обеспечении европейской безопасности. По мере того, как способность Европы обеспечивать свою собственную безопасность будет расти, её способность проводить собственную, автономную экономическую политику в отношениях с США также будет возрастать.

-...Как вы думаете, есть ли у России ресурсы, интерес и желание для ещё более серьёзных провокаций в нашем регионе? Я имею в виду традиционно упоминаемый Сувалкский коридор, Нарву, Даугавпилс и тому подобное.

-Живя по соседству с Россией и учитывая значительный дисбаланс военной и экономической мощи между странами Балтии и Россией, необходимо понимать, что у России всегда будут ресурсы для осуществления агрессии против стран Балтии. Поэтому ресурсы будут практически всегда. Поэтому вопрос скорее в мотивации и заинтересованности. Речь идёт о предпосылках для войны.

Мы также будем испытывать давление со стороны России в ближайшие месяцы и годы. Аналогично, его испытают и другие европейские страны. Что касается мотивации, заинтересованности и намерений России, то у неё их, по сути, нет для осуществления агрессии против стран Балтии. Необходимо также рассмотреть другие предпосылки для войны.

Россия вторглась в Украину, полагая, что победа будет лёгкой. У России нет оснований полагать, что агрессия против одного или нескольких членов НАТО будет лёгкой и останется без ответа. Поэтому моя личная оценка текущей ситуации заключается в том, что, независимо от наличия у России необходимых ресурсов, она не заинтересована в осуществлении агрессии против стран Балтии, поскольку нет оснований полагать, что Россия сможет завершить эту войну на своих условиях.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:45 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 1 час назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 1 час назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 2 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 2 часа назад
«Если партнёр атакует, танец не получится» — Абу Мери о переговорах с медиками
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 5 часов назад

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать
Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Читать

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Читать

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Читать