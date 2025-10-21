Не будет РФ нападать на Балтию — знает же, что ей ответят: политолог

-...Чего США хотят в отношениях с Россией? Прекратить войну в Украине и установить нормальные экономические отношения с Россией. Трамп видит экономические проблемы России и считает, что нормализация этих отношений отвечает интересам российского президента. Цена этой нормализации — прекращение войны в Украине. Это нормальная бизнес-логика.

Подставлять Европу под автобус будет всё сложнее, поскольку расходы Европы на оборону продолжают расти. Следовательно, способность США достичь каких-либо договорённостей с Россией за счёт европейской и украинской безопасности также будет постепенно снижаться, поскольку Европа становится всё более независимой в сфере безопасности.

Именно здесь проявляется эта взаимосвязь экономики и безопасности. Уступки Европы экономике США основывались именно на стремлении сохранить участие США в обеспечении европейской безопасности. По мере того, как способность Европы обеспечивать свою собственную безопасность будет расти, её способность проводить собственную, автономную экономическую политику в отношениях с США также будет возрастать.

-...Как вы думаете, есть ли у России ресурсы, интерес и желание для ещё более серьёзных провокаций в нашем регионе? Я имею в виду традиционно упоминаемый Сувалкский коридор, Нарву, Даугавпилс и тому подобное.

-Живя по соседству с Россией и учитывая значительный дисбаланс военной и экономической мощи между странами Балтии и Россией, необходимо понимать, что у России всегда будут ресурсы для осуществления агрессии против стран Балтии. Поэтому ресурсы будут практически всегда. Поэтому вопрос скорее в мотивации и заинтересованности. Речь идёт о предпосылках для войны.

Мы также будем испытывать давление со стороны России в ближайшие месяцы и годы. Аналогично, его испытают и другие европейские страны. Что касается мотивации, заинтересованности и намерений России, то у неё их, по сути, нет для осуществления агрессии против стран Балтии. Необходимо также рассмотреть другие предпосылки для войны.

Россия вторглась в Украину, полагая, что победа будет лёгкой. У России нет оснований полагать, что агрессия против одного или нескольких членов НАТО будет лёгкой и останется без ответа. Поэтому моя личная оценка текущей ситуации заключается в том, что, независимо от наличия у России необходимых ресурсов, она не заинтересована в осуществлении агрессии против стран Балтии, поскольку нет оснований полагать, что Россия сможет завершить эту войну на своих условиях.