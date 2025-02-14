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100% стипендии для латвийских студентов на обучение в одной из топ IB школ Европы

Редакция PRESS 14 февраля, 2025 12:12

Бизнес 0 комментариев

Рига, Латвия – 12 февраля 2025 года

Фонд H for Human Foundation объявил о запуске специальной программы Technology Leaders of the Future, направленной на поддержку талантливых школьников 14-17 лет из Латвии, Литвы и Эстонии, проявляющих выдающиеся способности в математике, физике, информатике и технологии дизайна. Программа предусматривает выделение 10 стопроцентных стипендий на обучение и проживание в международной школе H-FARM International School (Италия, Венеция) по программе международного бакалавриата (IB).

 

Стипендия покрывает:

  • Полную оплату обучения
  • Проживание на кампусе школы и питание
  • Обучение по программе IB в течение 2–4 лет
  • Участие в научных проектах
  • Возможность запустить собственный стартап во время обучения
  • H-FARM International School

H-FARM International School расположена на крупнейшем инновационном кампусе Европы, в живописном месте рядом с лагуной Венеции. Кампус включает учебные корпуса, современные лаборатории, студенческое общежитие, спортивные комплексы, библиотеку и конференц-залы, спроектированные знаменитым архитектором Ричардом Роджерсом.

Кампус находится в 20 км от Тревизо, в 50 км от Падуи и всего в нескольких километрах от Венеции.

Руководитель Балтийского совета по международному образованию (Baltic Council for International Education), официального партнера школы в странах Балтии, Евгений Говор отмечает:

“Мы благодарим H-FOR HUMAN FOUNDATION за эту замечательную возможность предоставить 10 стипендий для талантливых студентов из стран Балтии. Мы уверены, что эта возможность откроет новые двери для наших учеников и поможет им стать новыми лидерами в области современных технологий и предпринимательства.”

Как подать заявку?

Прием заявок на участие в стипендиальной программе уже открыт. Подробности и подача заявки: https://www.balticcouncil.lv/ru/stipjendii

Дополнительная информация:

Aija Gudza, Apmācību projektu vadītāja

Теl: +371 29129228 aija@balticcouncil.org

Baltic Council for International Education

Ģertrūdes 33/35, Rīga, Latvija

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