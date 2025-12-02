10 самых грязных городов мира по отзывам туристов — неожиданный результат!

Сервис Radical Storage проанализировал 70 000 отзывов о главных достопримечательностях в 100 крупнейших туристических городах мира. Сканировали слова «clean» и «dirty», подсчитывали похвалы и жалобы.

Результат: некоторые из самых красивых городов мира получили репутацию настоящих мусорных столиц.

1. Будапешт (37,9% негативных оценок)

Лидирует с огромным отрывом. Туристы жалуются на мусор, грязные улицы и нехватку уборки. При резко выросшем турпотоке город, похоже, просто не справляется.

2. Рим (35,7%)

Вечный город — и вечная проблема мусорных бачков. Фото Колизея соседствуют с постами о переполненных урнах.

3. Лас-Вегас (31,6%)

24-часовая тусовка → 24-часовой хаос. Местные инициативы по уборке есть, но улицы сияют далеко не всегда.

4. Флоренция (29,6%)

Ренессансная красота не спасает от современной бытовухи: узкие улицы + толпы туристов = много мусора.

5. Париж (28,2%)

Даже несмотря на глобальную программу «очистить Париж», туристы всё ещё замечают грязь и улицы не для открыток.

6. Милан (26,8%)

Столица моды, но не чистоты: жалобы на переполненные контейнеры встречаются регулярно.

7. Верона (26,2%)

Ромео и Джульетта бы расстроились: в старом центре туристы видят окурки и мусор вдоль тротуаров.

8. Франкфурт (24,6%)

Финансовый центр Германии неожиданно попал в топ: больше всего жалоб — на районы вокруг вокзала и ночных баров.

9. Брюссель (24,4%)

Между шоколадом, пивом и Еврокомиссией туристов встречают неубранные уголки около самых популярных мест.

10. Каир (23,6%)

История величественна, но воздух — тяжёлый. Пыль, выхлопы и мусор упоминаются регулярно.А кто самый чистый?

Для баланса: Краков, Шарджа, Сингапур, Варшава и Доха получили более 97% положительных отзывов о чистоте.

Так что если в планах — открытки без фильтров, направляйтесь туда.