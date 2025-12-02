Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
10 самых грязных городов мира по отзывам туристов — неожиданный результат!

Редакция PRESS 2 декабря, 2025 10:15

Всюду жизнь 0 комментариев

Фантазия: сверкающая площадь, чистый воздух, идеальные фото.
Реальность: «простите, но почему здесь так грязно?» — спрашивают тысячи туристов в Google-отзывах.

Сервис Radical Storage проанализировал 70 000 отзывов о главных достопримечательностях в 100 крупнейших туристических городах мира. Сканировали слова «clean» и «dirty», подсчитывали похвалы и жалобы.

Результат: некоторые из самых красивых городов мира получили репутацию настоящих мусорных столиц.

1. Будапешт (37,9% негативных оценок)
Лидирует с огромным отрывом. Туристы жалуются на мусор, грязные улицы и нехватку уборки. При резко выросшем турпотоке город, похоже, просто не справляется.

2. Рим (35,7%)
Вечный город — и вечная проблема мусорных бачков. Фото Колизея соседствуют с постами о переполненных урнах.

3. Лас-Вегас (31,6%)
24-часовая тусовка → 24-часовой хаос. Местные инициативы по уборке есть, но улицы сияют далеко не всегда.

4. Флоренция (29,6%)
Ренессансная красота не спасает от современной бытовухи: узкие улицы + толпы туристов = много мусора.

5. Париж (28,2%)
Даже несмотря на глобальную программу «очистить Париж», туристы всё ещё замечают грязь и улицы не для открыток.

6. Милан (26,8%)
Столица моды, но не чистоты: жалобы на переполненные контейнеры встречаются регулярно.

7. Верона (26,2%)
Ромео и Джульетта бы расстроились: в старом центре туристы видят окурки и мусор вдоль тротуаров.

8. Франкфурт (24,6%)
Финансовый центр Германии неожиданно попал в топ: больше всего жалоб — на районы вокруг вокзала и ночных баров.

9. Брюссель (24,4%)
Между шоколадом, пивом и Еврокомиссией туристов встречают неубранные уголки около самых популярных мест.

10. Каир (23,6%)
История величественна, но воздух — тяжёлый. Пыль, выхлопы и мусор упоминаются регулярно.А кто самый чистый?

Для баланса: Краков, Шарджа, Сингапур, Варшава и Доха получили более 97% положительных отзывов о чистоте.
Так что если в планах — открытки без фильтров, направляйтесь туда.

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Животные 19:29

Животные 0 комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Читать
Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать