10 самых грязных городов мира по отзывам туристов — неожиданный результат!

Сервис Radical Storage проанализировал 70 000 отзывов о главных достопримечательностях в 100 крупнейших туристических городах мира. Сканировали слова «clean» и «dirty», подсчитывали похвалы и жалобы.
Результат: некоторые из самых красивых городов мира получили репутацию настоящих мусорных столиц.
1. Будапешт (37,9% негативных оценок)
Лидирует с огромным отрывом. Туристы жалуются на мусор, грязные улицы и нехватку уборки. При резко выросшем турпотоке город, похоже, просто не справляется.
2. Рим (35,7%)
Вечный город — и вечная проблема мусорных бачков. Фото Колизея соседствуют с постами о переполненных урнах.
3. Лас-Вегас (31,6%)
24-часовая тусовка → 24-часовой хаос. Местные инициативы по уборке есть, но улицы сияют далеко не всегда.
4. Флоренция (29,6%)
Ренессансная красота не спасает от современной бытовухи: узкие улицы + толпы туристов = много мусора.
5. Париж (28,2%)
Даже несмотря на глобальную программу «очистить Париж», туристы всё ещё замечают грязь и улицы не для открыток.
6. Милан (26,8%)
Столица моды, но не чистоты: жалобы на переполненные контейнеры встречаются регулярно.
7. Верона (26,2%)
Ромео и Джульетта бы расстроились: в старом центре туристы видят окурки и мусор вдоль тротуаров.
8. Франкфурт (24,6%)
Финансовый центр Германии неожиданно попал в топ: больше всего жалоб — на районы вокруг вокзала и ночных баров.
9. Брюссель (24,4%)
Между шоколадом, пивом и Еврокомиссией туристов встречают неубранные уголки около самых популярных мест.
10. Каир (23,6%)
История величественна, но воздух — тяжёлый. Пыль, выхлопы и мусор упоминаются регулярно.А кто самый чистый?
Для баланса: Краков, Шарджа, Сингапур, Варшава и Доха получили более 97% положительных отзывов о чистоте.
Так что если в планах — открытки без фильтров, направляйтесь туда.