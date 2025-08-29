Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
1 сентября в школу в Латвии пойдут более 223 000 учеников

29 августа, 2025

LETA

В новом учебном году в общеобразовательных учреждениях Латвии будут учиться 223 696 школьников, в том числе 19 956 первоклассников и 2196 детей из Украины, свидетельствуют предварительные данные, обобщенные Министерством образования и науки (МОН).

Для обучения детей будут задействованы 26 222 педагога.

1 сентября двери откроют 477 муниципальных общеобразовательных учреждений - 25 начальных, 239 основных, 183 средних школы, 30 государственных гимназий, а также 37 специальных образовательных учреждений. Помимо этого, в новом учебном году будут работать 76 частных школ.

Число воспитанников в профессиональном образовании сохранится на прежнем уровне - их примерно 28 000, прогнозирует МОН. Приблизительно 10 000 из них в этом году начнут обучение на первом курсе в 53 учреждениях профессионального образования.

Латвийские фигуристки обвинили эстонского тренера в жестоком обращении. Союз конькобежцев начал расследование

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Вот так скандал: имя Мухаммед — на первом месте в списке получателей пособия в Германии

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

Около 50 человек у Сейма протестовали за право учиться на русском языке

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Министр сообщений: Tallink вёл переговоры о возвращении в Ригу, но частники задрали цены

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Центр госязыка: названия улиц на русском в Латгалии — недопустимы!

В Даугавпилсе и Илуксте до сих пор можно увидеть уличные таблички, где названия указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка напоминают: это нарушает Закон о государственном языке и должно быть устранено.

Русская «зависла на паузе»! Латыши делятся, как за границей «разоблачали» наглых туристов на русском языке

Язык — это свобода, и это доказывают истории, которыми латвийцы делятся в соцсетях.

В Польше разбился истребитель F-16: международный авиасалон отменён (ВИДЕО 18+)

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

