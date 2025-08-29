1 сентября в школу в Латвии пойдут более 223 000 учеников

Для обучения детей будут задействованы 26 222 педагога.

1 сентября двери откроют 477 муниципальных общеобразовательных учреждений - 25 начальных, 239 основных, 183 средних школы, 30 государственных гимназий, а также 37 специальных образовательных учреждений. Помимо этого, в новом учебном году будут работать 76 частных школ.

Число воспитанников в профессиональном образовании сохранится на прежнем уровне - их примерно 28 000, прогнозирует МОН. Приблизительно 10 000 из них в этом году начнут обучение на первом курсе в 53 учреждениях профессионального образования.