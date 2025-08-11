В зоопарке Лейпцига три тигренка были усыплены через несколько дней после рождения. Мать не заботилась о детенышах, сообщает Der Spiegel. Поэтому пришлось избавить трех маленьких амурских тигров от страданий. Ручное вскармливание не было возможным с точки зрения содержания диких животных в условиях, соответствующих их естественной среде обитания.

Детеныши родились в среду вечером, сообщили в зоопарке. Это был первый помет тигрицы Юшки. Неопытная кошка отвернулась от своих детенышей через несколько часов после родов. Такое поведение с человеческой точки зрения вызывает эмоциональную печаль, но в животном мире это нормально, сказал директор зоопарка Йорг Юнхольд.

За два дня, в течение которых мать не ухаживала за ними, маленькие тигрята переохладились и стали все слабее. «В этот момент, когда детеныши перестают проявлять активность и не стимулируют мать к кормлению или выработке молока, мы должны взять на себя тяжелую ответственность и избавить детенышей от страданий от голода», — пояснил ветеринар Андреас Бернхард.

Амурский тигр считается одним из самых редких хищников на планете. Он занесен в международную Красную книгу. В мире насчитывается не более 800 особей.