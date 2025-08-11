Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Зоопарк Лейпцига усыпил трёх маленьких тигрят: другого выхода, говорят, не было (2)

Редакция PRESS 11 августа, 2025 18:03

Мир 2 комментариев

Недавно Лейпцигский зоопарк радовался рождению трех тигрят. Но мать не заботилась о своих детях, и ответственные лица оказались перед трудным выбором.

В зоопарке Лейпцига три тигренка были усыплены через несколько дней после рождения. Мать не заботилась о детенышах, сообщает Der Spiegel. Поэтому пришлось избавить трех маленьких амурских тигров от страданий. Ручное вскармливание не было возможным с точки зрения содержания диких животных в условиях, соответствующих их естественной среде обитания.

Детеныши родились в среду вечером, сообщили в зоопарке. Это был первый помет тигрицы Юшки. Неопытная кошка отвернулась от своих детенышей через несколько часов после родов. Такое поведение с человеческой точки зрения вызывает эмоциональную печаль, но в животном мире это нормально, сказал директор зоопарка Йорг Юнхольд.

За два дня, в течение которых мать не ухаживала за ними, маленькие тигрята переохладились и стали все слабее. «В этот момент, когда детеныши перестают проявлять активность и не стимулируют мать к кормлению или выработке молока, мы должны взять на себя тяжелую ответственность и избавить детенышей от страданий от голода», — пояснил ветеринар Андреас Бернхард.

Амурский тигр считается одним из самых редких хищников на планете. Он занесен в международную Красную книгу. В мире насчитывается не более 800 особей.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (2)

14:53

Важно 2 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (2)

14:00

Важно 2 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (2)

13:45

Важно 2 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (2)

13:26

Новости Латвии 2 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (2)

13:02

Новости Латвии 2 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (2)

12:54

Важно 2 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (2)

12:35

Важно 2 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

